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    Хакер злив у загальний доступ інструмент для скачування фільмів Netflix

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    Онлайн-кінотеатри зможуть легко вирахувати та заблокувати користувачів, які використовують опубліковані скрипти - Хакер злив у загальний доступ інструмент для скачування фільмів Netflix
    Онлайн-кінотеатри зможуть легко вирахувати та заблокувати користувачів, які використовують опубліковані скрипти
    фото: Netflix/Global Look Press

    Хакер розповів, що має особисті мотиви для зливу

    Користувач GitHub з ніком widevinedump опублікував скрипти для завантаження фільмів з Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max, Disney+, Paramount+ та Apple TV+. Про це повідомляє портал «TorrentFreak».

    Зазначається, що до інструментів не додається модуль дешифрування, який дає доступ до завантаження контенту у високій роздільній здатності. Хакер пропонує зв'язатися з ним електронною поштою та купити у нього дешифратор.

    Він також розповів, що має особисті мотиви для зливу. За його словами, хоче «покарати кількох ідіотів, які уявили себе володарями Discord».

    Журналісти порталу припускають, що йдеться про користувачів, які розповсюджували ці інструменти.

    Повідомляється, що власники онлайн-кінотеатрів зможуть легко вирахувати та заблокувати користувачів, які використовують опубліковані скрипти.

    Раніше США звинуватили РФ у причетності до кібератак на розробки вакцин проти Covid-19.

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    Теги: США Apple Amazon хакер Netflix
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    Хакер злив у загальний доступ інструмент для скачування фільмів Netflix