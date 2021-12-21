США та Велика Британія відправили до України фахівців з кібербезпеки – ЗМІ

Кібератаки РФ на українську інфрасструктуру не припиняються з 2015-2016 років

США та Велика Британія таємно відрядили до України фахівців із кібербезпеки, щоб захистити країну від російської агресії у цифровому просторі. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела в американському уряді.

Посадовці нагадали, що внаслідок хакерських атак 2015 та 2016 років на території України виходили з ладу електростанції та міста залишалися без світла. За словами чиновників, активність російської сторони проти української інфраструктури з того часу не припинялася.

«Це широко поширена кампанія, націлена на численні українські урядові установи, включаючи органи внутрішніх справ – національну поліцію – та їхні комунальні підприємства», – розповів The New York Times провідний дослідник російської кіберактивності у Вашингтоні Дмитро Альперович.

Офіційні особи в американській контррозвідці вважають, що, атакуючи українську інфраструктуру, Кремль має намір дестабілізувати ситуацію в країні та підірвати легітимність чинного президента Володимира Зеленського.

Чиновники у Білому домі відмовилися розповідати подробиці про кіберфахівців, що працюватимуть в українських державних органах. Проте офіційні особи заявили про намір розширювати подібну підтримку. Британська сторона також відмовилася від додаткових коментарів.

Раніше США звинуватили РФ у причетності до кібератак на розробки вакцин проти Covid-19.

Читайте також: