Херсонців кличуть на пресконференцію від імені організації, керівник якої у базі «Миротворця»

В Україні триває 15 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

У такий спосіб окупанти можуть організувати провокацію

Громадське об'єднання Animalia анонсувало термінову пресконференцію на 11 березня, пов’язану з гуманітарною кризою та окупацією міста Херсона. Відповідне зверення 9 березня з’явилося на сторінці організації sos.animalia в Instagram.

«Завдання пресконференції полягає у висвітленні низки проблем, з якими зіткнулися херсонці, а саме повномасштабна блокада міста російською армією та перешкода будь-яким спробам забезпечити місто гуманітарною допомогою з боку українського уряду», – йдеться у повідомленні.

Скріншот з Instagram

Однак є певні перестороги у справжніх намірах організаторів. По-перше, сторінку sos.animalia офіційно зареєстрував 4 березня 2022 року такий собі Олександр Гуляєв. Себе він відрекомендував керівником одного із структурних відділень всеукраїнської організації «Кінологічний союз України».

Скріншот з Instagram

«Зараз нам необхідно об’єднатися та знайти допомогу для власників домашніх тварин!» – написав Гуляєв.

По-друге, у листопаді 2016 року Олександр Гуляєв потрапив до бази «Миротворця». Йому закидають замах на суверенітет та територіальну цілісність України та пособництво терористам. Додається, що Гуляєв є координатором херсонського центру «Український вибір» – організації, яка належать куму Путіна Віктору Медведчуку.

Скріншот з бази «Миротворця»

Отже, під виглядом прессконференції організації-захисників тварин російські військові можуть організувати провокацію в тимчасово окупованому Херсоні.

Як повідомляв «Главком», Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова забила на сполох – до будівлі Херсонського СІЗО, персонал та утримувані особи з якого були евакуйовані до окупації, увірвалися рашистські військові.

«Наразі триває облаштування його приміщень для потреб підрозділів росгвардії, які прибули до міста напередодні. За попередньою інформацією, СІЗО буде використовуватись для поміщення наших затриманих громадян», – наголосила омбудсман.

За її даними, у Херсоні та прилеглих населених пунктах окупанти намагаються запровадити поліцейський режим. Вже неправомірно заарештовано понад 400 громадян України за супротив владі загарбників.

Нагадаємо, в Україні триває 15 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.