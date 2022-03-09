Росіяни захопили слідчий ізолятор у Херсоні, будуть саджати українців – омбудсман

В Україні триває 14 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Окупант незаконно арештував понад 400 громадян України за супротив владі загарбників

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова забила на сполох – до будівлі Херсонського СІЗО, персонал та утримувані особи з якого були евакуйовані до окупації, увірвалися рашистські військові. Про це вона написала у Facebook.

«Наразі триває облаштування його приміщень для потреб підрозділів росгвардії, які прибули до міста напередодні. За попередньою інформацією, СІЗО буде використовуватись для поміщення наших затриманих громадян», – наголосила омбудсман.

За її даними, у Херсоні та прилеглих населених пунктах окупанти намагаються запровадити поліцейський режим. Вже неправомірно заарештовано понад 400 громадян України за супротив владі загарбників.

«Злочинні дії російських бойовиків порушують вимоги Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 р., що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів.

Звертаюсь до міжнародної спільноти врахувати ці факти при запровадженні додаткових санкцій відносно держави-терориста РФ», – додала Денисова.

Нагадаємо, що українські міста, в які вдалося зайти окупантам, чинять ворогу просто фантастичний спротив та зупиняють його танки голими руками. Декілька міст проявили неймовірний героїзм, якому аплодує вся країна. Серед них і Херсон.

Також, херсонці натовпом рушили на російських окупантів, не боячись пострілів.

Під контролем окупантів перебуває місто Херсон, де відбуваються акції протесту місцевих мешканців проти окупації.

Нагадаємо, в Україні триває 14 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.