Хмарно, туман, але майже без опадів: прогноз погоди в Україні на 13 грудня



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У Києві температура протягом доби становитиме 0-2° тепла

Сьогодні вдень лише в південній частині України та на Закарпатті невеликий дощ

В Україні у п'ятницю синоптики прогнозують опади лише у південних областях та на Закарпатті, вночі та вранці туман, температура протягом доби від 1° морозу до 4° тепла.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«Без опадів, лише вдень в південній частині та на Закарпатті невеликий дощ, в горах з мокрим снігом. В Україні, крім західних областей, вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень у західних областях та Приазов'ї пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби від 1° морозу до 4° тепла (вдень на Закарпатті та крайньому півдні країни 3-8° тепла)», - йдеться у повідомленні.

У Києві сьогодні, 13 грудня, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура у столиці протягом доби 0-2° тепла.