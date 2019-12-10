Через туман у Харкові скасовано сім авіарейсів



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Пасажирів просять заздалегідь перевіряти всю інформацію про приліт і виліт рейсів на онлайн табло аеропорту

Сильний туман у Харкові знову став причиною затримки та скасування в аеропорту кількох рейсів. Про це повідомили у Міжнародному аеропорту «Харків».

У разі зміни розкладу авіарейсу пасажирам необхідно звернутися до авіаперевізників або за місцем придбання квитка чи туру.

За даними пресслужби, в зв’язку зі складними метеоумовами – туманом, станом на 16:00 10 грудня в розклад рейсів внесені зміни. Так, скасовані рейси:

- Харків-Київ PS 026 (МАУ);

- Харків-Катовіце W6 1298 (Wizz Air);

- Харків-Варшава LO 760 (LOT);

- Харків-Тбілісі PQ 441 (SkyUp Airlines);

- Харків-Шарм-ель-Шейх PS 5241 (МАУ);

- Київ-Харків PS 025 (МАУ);

- Тбілісі-Харків PQ 442 (SkyUp Airlines).

Наступні літаки прибули на запасний аеродром в аеропорт «Бориспіль» (Київ):

- Катовіце-Харків W6 1297(Wizz Air);

- Шарджа-Харків PQ 576 (SkyUp Airlines);

- Варшава-Харків LO 759 (LOT);

- Шарм-ель-Шейх-Харків PS 5242 (МАУ).

Пасажирів просять заздалегідь перевіряти всю інформацію про приліт і виліт рейсів на онлайн табло аеропорту.

Зазначимо, що 28 листопада у міжнародному аеропорту «Харків» також затримали ряд рейсів через туман.

18 листопада в аеропорту «Харків» через туман також скасовували і затримували авіарейси.