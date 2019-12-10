Через туман у Харкові скасовано сім авіарейсів
Пасажирів просять заздалегідь перевіряти всю інформацію про приліт і виліт рейсів на онлайн табло аеропорту
Сильний туман у Харкові знову став причиною затримки та скасування в аеропорту кількох рейсів. Про це повідомили у Міжнародному аеропорту «Харків».
У разі зміни розкладу авіарейсу пасажирам необхідно звернутися до авіаперевізників або за місцем придбання квитка чи туру.
За даними пресслужби, в зв’язку зі складними метеоумовами – туманом, станом на 16:00 10 грудня в розклад рейсів внесені зміни. Так, скасовані рейси:
- - Харків-Київ PS 026 (МАУ);
- - Харків-Катовіце W6 1298 (Wizz Air);
- - Харків-Варшава LO 760 (LOT);
- - Харків-Тбілісі PQ 441 (SkyUp Airlines);
- - Харків-Шарм-ель-Шейх PS 5241 (МАУ);
- - Київ-Харків PS 025 (МАУ);
- - Тбілісі-Харків PQ 442 (SkyUp Airlines).
Наступні літаки прибули на запасний аеродром в аеропорт «Бориспіль» (Київ):
- - Катовіце-Харків W6 1297(Wizz Air);
- - Шарджа-Харків PQ 576 (SkyUp Airlines);
- - Варшава-Харків LO 759 (LOT);
- - Шарм-ель-Шейх-Харків PS 5242 (МАУ).
Пасажирів просять заздалегідь перевіряти всю інформацію про приліт і виліт рейсів на онлайн табло аеропорту.
Зазначимо, що 28 листопада у міжнародному аеропорту «Харків» також затримали ряд рейсів через туман.
18 листопада в аеропорту «Харків» через туман також скасовували і затримували авіарейси.