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    Через туман у Харкові скасовано сім авіарейсів

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    Через туман у Харкові скасовано сім авіарейсів

    Пасажирів просять заздалегідь перевіряти всю інформацію про приліт і виліт рейсів на онлайн табло аеропорту

    Сильний туман у Харкові знову став причиною затримки та скасування в аеропорту кількох рейсів. Про це повідомили у Міжнародному аеропорту «Харків».

    У разі зміни розкладу авіарейсу пасажирам необхідно звернутися до авіаперевізників або за місцем придбання квитка чи туру.

    За даними пресслужби, в зв’язку зі складними метеоумовами – туманом, станом на 16:00 10 грудня в розклад рейсів внесені зміни. Так, скасовані рейси:

    • - Харків-Київ PS 026 (МАУ);
    • - Харків-Катовіце W6 1298 (Wizz Air);
    • - Харків-Варшава LO 760 (LOT);
    • - Харків-Тбілісі PQ 441 (SkyUp Airlines);
    • - Харків-Шарм-ель-Шейх PS 5241 (МАУ);
    • - Київ-Харків PS 025 (МАУ);
    • - Тбілісі-Харків PQ 442 (SkyUp Airlines).

    Наступні літаки прибули на запасний аеродром в аеропорт «Бориспіль» (Київ):

    • - Катовіце-Харків W6 1297(Wizz Air);
    • - Шарджа-Харків PQ 576 (SkyUp Airlines);
    • - Варшава-Харків LO 759 (LOT);
    • - Шарм-ель-Шейх-Харків PS 5242 (МАУ).

    Пасажирів просять заздалегідь перевіряти всю інформацію про приліт і виліт рейсів на онлайн табло аеропорту.

    Зазначимо, що 28 листопада у міжнародному аеропорту «Харків» також затримали ряд рейсів через туман. 

    18 листопада в аеропорту «Харків» через туман також скасовували і затримували авіарейси.

     

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