У Таїланді через аномальне похолодання загинули шестеро осіб



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Синоптики Таїланду пов'язують аномальне похолодання з атмосферним фронтом, що йде з Китаю Фото: Bangkok Post

Раптовий спад температури до +13 градусів шокував мешканців країни

Через аномальне похолодання у Таїланді загинуло шестеро осіб. Температура повітря опустилася до +13 градусів.

Про це пише видання Bangkok Post.

Зазначається, що раптовий спад температури шокував вразливих мешканців Таїланду.

У центральній та східній частині Таїланду, де зазвичай тепліше ніж у решті країни, температура рекордно знизилась до +18 - +13 градусів. Через аномальний холод за минулі вихідні померло троє людей.

За словами таїландської поліції, тіло 59-річного жителя Прачіні Бурі знайшли на лавці діти, а у Са-Каео жертвою холодної погоди став 81-річний дідусь, його виявили мертвим у власному будинку. Також від переохолодження загинув ще один 41-річний таїландець.

Окрім того, впродовж минулого тижня через похолодання загинули ще троє мешканців Таїланду. Знайшли мертвими двох осіб віком 60 і 92 років в Накхонратчасімі та Чай Наті. Також помер 38-річний чоловік з Бунге Кані.

Синоптики Таїланду пов'язують аномальне похолодання з атмосферним фронтом, що йде з Китаю.