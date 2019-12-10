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    У Таїланді через аномальне похолодання загинули шестеро осіб

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    Синоптики Таїланду пов'язують аномальне похолодання з атмосферним фронтом, що йде з Китаю - У Таїланді через аномальне похолодання загинули шестеро осіб
    Синоптики Таїланду пов'язують аномальне похолодання з атмосферним фронтом, що йде з Китаю
    Фото: Bangkok Post

    Раптовий спад температури до +13 градусів шокував мешканців країни

    Через аномальне похолодання у Таїланді загинуло шестеро осіб. Температура повітря опустилася до +13 градусів.

    Про це пише видання Bangkok Post.

    Зазначається, що  раптовий спад температури шокував вразливих мешканців Таїланду.

    У центральній та східній частині Таїланду, де зазвичай тепліше ніж у решті країни, температура рекордно знизилась до +18 - +13 градусів. Через аномальний холод за минулі вихідні померло троє людей.

    За словами таїландської поліції, тіло 59-річного жителя Прачіні Бурі знайшли на лавці діти, а у Са-Каео жертвою холодної погоди став 81-річний дідусь, його  виявили мертвим у власному будинку. Також від переохолодження  загинув  ще один 41-річний таїландець.

    Окрім того, впродовж минулого тижня через похолодання загинули ще троє мешканців Таїланду. Знайшли мертвими двох осіб віком 60 і 92 років в Накхонратчасімі та Чай Наті.  Також помер 38-річний чоловік з Бунге Кані.

    Синоптики Таїланду пов'язують аномальне похолодання з атмосферним фронтом, що йде з Китаю.

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