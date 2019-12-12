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    На Київ опустився туман: водіїв попереджають про небезпеку

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    На Київ опустився туман: водіїв попереджають про небезпеку

    Видимість на дорогах не перевищує 500 м

    Сьогодні, 12 грудня, вранці у Києві спостерігається туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий).

    Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

    • знизити швидкість руху;
    • при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
    • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
    • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
    • уникати різких маневрів на дорозі.

    Як повідомляв Укргідрометцентр, у Києві сьогодні без опадів, проте хмарно. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, температура вночі 1-3° тепла, вдень 3-5°.

    Нагадаємо, з 3-го по 9 грудня у повітрі Києва відмічено перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій шкідливих речовинВраховуючи прогнози Українського гідрометцентру на найближчі дні, у Києві метеорологічні умови не сприяють розсіюванню шкідливих домішок у атмосфері.

    Також опубліковано топ-10 точок Києва та передмість з найбільш забрудненим повітрям станом на початок грудня.

    прогноз погоди Київ Укргідрометцентр повітря
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