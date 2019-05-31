«Хоч гантелі не вкрали». Зеленський прийшов у спортзал на Банковій (фото)
Зеленський опублікував фото зі спортзалу в Адміністрації президента
Президент Володимир Зеленський разом зі своєю командою відвідав спортзал в приміщенні Адміністрації президента на вулиці Банковій, звідки опублікував фото.
«На Банковій. Хоч гантелі не вкрали», - прокоментував фото Зеленський.
Також з ним у спортзалі був, зокрема, глава Адміністрації президента Андрій Богдан.
Як повідомлялося раніше, новопризначений секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк заявив, що з ситуаційної кімнати в Адміністрації президента зникли монітори, техніка і сервери з секретною інформацією.
Колишній прес-секретар президента України Святослав Цеголко заявив, що вся техніка з ситуаційної кімнати Адміністрації президента була орендована на кошти Петра Порошенка, тому була повернена власникові, а секретної інформації на ній не було.
Колишній заступник голови Адміністрації президента України Дмитро Шимків вважає, що наразі для відновлення роботи ситуаційної кімнати в АП «потрібні лише екрани та відеосервер».