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    «Хоч гантелі не вкрали». Зеленський прийшов у спортзал на Банковій (фото)

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    «Хоч гантелі не вкрали». Зеленський прийшов у спортзал на Банковій (фото)

    Зеленський опублікував фото зі спортзалу в Адміністрації президента

    Президент Володимир Зеленський разом зі своєю командою відвідав спортзал в приміщенні Адміністрації президента на вулиці Банковій, звідки опублікував фото.

    «На Банковій. Хоч гантелі не вкрали», - прокоментував фото Зеленський.

    Також з ним у спортзалі був, зокрема, глава Адміністрації президента Андрій Богдан.

    Як повідомлялося раніше, новопризначений секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк заявив, що з ситуаційної кімнати в Адміністрації президента зникли монітори, техніка і сервери з секретною інформацією.

    Колишній прес-секретар президента України Святослав Цеголко заявив, що вся техніка з ситуаційної кімнати Адміністрації президента була орендована на кошти Петра Порошенка, тому була повернена власникові, а секретної інформації на ній не було.

    Колишній заступник голови Адміністрації президента України Дмитро Шимків вважає, що наразі для відновлення роботи ситуаційної кімнати в АП «потрібні лише екрани та відеосервер».

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