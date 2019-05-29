Скандал із ситуаційною кімнатою: екс-чиновник АП розповів деталі її облаштування



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Шимків сказав, що не коментуватиме питання щодо оренди обладнання ситуаційної кімнати в АП та структуризації фінансування проекту, бо «це приватне питання Порошенка»

За словами Дмитра Шимківа, архітектура ситуаційної кімнати не передбачала жодних серверів, крім відеосервера для керування відеостіною та іншими екранами

Колишній заступник голови Адміністрації президента України Дмитро Шимків вважає, що наразі для відновлення роботи ситуаційної кімнати в АП «потрібні лише екрани та відеосервер».

Про це він 29 травня написав у Facebook.

«Підлога, стеля і стіни цілі разом із вмонтованими кабелями, а отже цілі системи захисту інформаційного простору та взаємодії. Але найголовніше в роботі ситуаційної кімнати не залізо, а люди (!) із досвідом аналітичної роботи, вмінням поєднувати та шукати інформацію, синтезувати сценарії відображення, а також створювати підґрунтя для прийняття рішень керівництвом країни. Збереження та навчання фахівців - ось що має бути головним пріоритетом», - зауважив Шимків.

Він пояснив, що архітектура ситуаційної кімнати не передбачала жодних серверів, крім відеосервера для керування відеостіною та іншими екранами. «Головна роль відеосервера - це виведення різних джерел відео на об’єднаний простір відеоекранів. Головна мета такого підходу наступна: об’єднати інформаційні джерела із різними рівнями захисту в єдиному просторі сприйняття інформації. Жодна державна організація не дасть вам копію інформаційних ресурсів, але може за певних умов та присутності оператора видавати відеокартинку із робочого місця, яке знаходиться в самій інституції. Це щось на зразок віддаленого доступу на комп або сервер. По каналах зв’язку (захищеним) передається лише відеозображення, а не дані, а отже зникає потреба зберігати та будувати якісь проміжні сервери чи сховища. Це дозволило обійти вимоги підзаконних актів, та відобразити джерела різного походження одночасно», - розповів Шимків.

Він зауважив, що аналогічна концепція має місце у побудові ситрумів в США та інших країнах.

«Крім того, ситуаційні кімнати різних організацій можуть тунелювати інформаційні відображення між собою, і зникає потреба тримати всіх фахівців по тематиках в одному центрі. Саме це передбачено указом, де центральною/головною ситуаційною кімнатою передбачена ситуаційна кімната в РНБО, а не в АП», - повідомив екс-заступник глави АП.

«Про обладнання, яке було передано від ЦВК та НБУ. Сервер збору відеоінформації під час виборів, який належав ЦВК і не використовувався, не міг виконувати роль відеосервера для ситуаційної кімнати, оскільки мав природу сховища без належних відеоресурсів, і ми його пристосували для серверних потреб операційної діяльності АП. Обладнання, передане НБУ - це мережеве обладнання, комп‘ютери (робочі станції) та принтери. Все обладнання передавалось з балансу організацій на баланс ДУС і впевнений, що досі в АП», - зазначив Шимків.

Він заявив, що не коментуватиме питання щодо оренди обладнання та структуризації фінансування проекту, бо «це приватне питання Петра Порошенка, адже він власним коштом забезпечував існування інструменту (ситрум - це інструмент) роботи президента».

«Особисті речі та власне обладнання, які я, наприклад, приніс із собою з приходом в АП, я, до речі, забрав із собою, коли звільнився, бо це моя власність, яку я також як інструмент використовував у своїй повсякденній роботі», - додав екс-заступник глави АП.

За його словами, грошей на побудову нормальної ситуаційної кімнати в Україні не було.

«Ситуаційна кімната в АП не створювалась за бюджетні кошти. А все, що купляв ДУС для АП за гроші бюджету, відбувалося в рамках бюджетів та законодавства про публічні закупівлі. Закупівель для ІТ потреб у форматі ДСК не застосовувалось. Все обладнання, що встановлювалось в кімнатах роботи президента, перевірялось Держспецзв’язком, а кімнати сертифікувались на рівень безпеки», - пояснив Шимків.

Як відомо, Шимків з липня 2014 до серпня 2018 року обіймав посаду заступника глави АП.

Нагадаємо, новопризначений секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк заявив, що з ситуаційної кімнати в Адміністрації президента зникли монітори, техніка і сервери з секретною інформацією.

У свою чергу колишній прес-секретар президента України Святослав Цеголко заявив, що вся техніка з ситуаційної кімнати Адміністрації президента була орендована на кошти Петра Порошенка, тому була повернена власникові, а секретної інформації на ній не було.

Як відомо, 28 травня президент Володимир Зеленський призначив секретарем Ради безпеки і оборони України Олександра Данилюка.