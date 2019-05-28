Данилюк: із ситуаційної кімнати в АП зникли сервери із секретною інформацією



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Секретар РНБО Олександр Данилюк

Данилюк повідомив, що прибувши до ситуаційного кабінету в Адміністрації президента він виявив зникнення всіх моніторів і серверів

Новопризначений секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Данилюк заявив, що сервери з секретною інформацією з ситуаційної кімнати в Адміністрації президента зникли.

Про це він сказав у своєму відеозверненні на сторінці в Facebook.

Данилюк повідомив, що прибувши до ситуаційного кабінету в Адміністрації президента він виявив зникнення всіх моніторів і серверів.

«Моніторів, серверів немає. Навряд чи це виглядає як цивілізована передача влади», - зазначив секретар РНБО.

Данилюк підкреслив, що на серверах була секретна інформація про рішення, які приймаються в ситуаційній кімнаті РНБО.

Нагадаємо, 28 травня президент Володимир Зеленський призначив секретарем Раби безпеки і оборони України Олександра Данилюка.

Раніше екс-міністр фінансів розповів, як має працювати РНБО. За словами Данилюка, Адміністрація президента та Рада національної безпеки і оборони мають бути центром стабільності держави