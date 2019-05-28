У Порошенка відповіли Данилюку, куди зникла техніка із ситуаційної кімнати



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Турчинов заявив, що Данилюк продемонстрував ситуаційну кімнату в АП, тоді як головний ситуаційний центр РНБО з відповідним обладнанням знаходиться під охороною

Вся техніка для ситуаційної кімнати президента була орендована на гроші Петра Порошенка і відповідно повернута орендодавцеві, заявив Цеголко

Колишній прес-секретар президента України Святослав Цеголко заявив, що вся техніка з ситуаційної кімнати Адміністрації президента України була орендована на кошти Петра Порошенка, тому була повернена власникові, а секретної інформації на ній не було.

«Вся техніка для ситуаційної кімнати президента була орендована на гроші Петра Порошенка і відповідно повернута орендодавцеві. Ніякої конфіденційної інформації на сервері не було збережено, доступ до неї забезпечувався тільки on line. Кімната працювала як відображення різних джерел інформації, але ці джерела залишалися на своїх місцях в Прикордонній службі, СБУ або податковій», - написав Цеголко у Facebook.

Екс-прес-секретар президента України зазначив, що в РНБО є ситуаційний центр з усіма конфіденційними серверами.

«У РНБО, де працює пан Данилюк, є ситуаційний центр, з усіма конфіденційними серверами», - розповів Цеголко.

Також колишній секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що Данилюк продемонстрував ситуаційну кімнату в АП, тоді як головний ситуаційний центр РНБО з відповідним обладнанням знаходиться під охороною і працює в штатному режимі.

«Хочу підкреслити, що наведений Данилюком відеоматеріал жодним чином не стосується РНБО. Він був знятий в окремих приміщеннях Адміністрації президента України (вулиця Банкова). Головний ситуаційний центр РНБО, який знаходиться на вулиці Болбочана, і обладнання приміщень працівників РНБО знаходяться під надійною охороною і працюють у штатному режимі», - написав Турчинов у Facebook у вівторок ввечері.

Як повідомлялося раніше, новопризначений секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк заявив, що з ситуаційної кімнати в Адміністрації президента зникли монітори, техніка і сервери з секретною інформацією.

Нагадаємо, 28 травня президент Володимир Зеленський призначив секретарем Раби безпеки і оборони України Олександра Данилюка.

Раніше екс-міністр фінансів розповів, як має працювати РНБО. За словами Данилюка, Адміністрація президента та Рада національної безпеки і оборони мають бути центром стабільності держави