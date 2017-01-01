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    Хто голосував за звільнення Соболєва з посади голови антикорупційного комітету (СПИСОК)

    БПП, Народний фронт та Опоблок звільнили нардепа з посади голови комітету
    Верховна Рада сьогодні ухвалила постанову про звільнення нардепа Єгора Соболєва («Самопоміч») з посади голови антикорупційного комітету. За відповідне рішення проголосували 256 парламентарів, проти - 72. «Главком» публікує пофракційні та поіменні результати голосування за це рішення.
    • Сьогодні, 17:34
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    БПП, Народний фронт та Опоблок звільнили нардепа з посади голови комітету

    Верховна Рада сьогодні ухвалила постанову про звільнення нардепа Єгора Соболєва («Самопоміч») з посади голови антикорупційного комітету.

    За відповідне рішення проголосували 256 парламентарів, проти - 72.

    «Главком» публікує пофракційні та поіменні результати голосування за це рішення.

    0_01 1_19 2_16 3_15 4_09 5_07 6_03 7_06
    8_04 9_03 10_01 11_05 12_03 13_02 14_01 15_01 16_01 17_01 18_01 19_01 20_01 21_01 22_02 23_01 24_01 25_01 26_01 27_01
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    Як повідомлялось, сьогодні вдень Верховна Рада ухвалила проект постанови №7368 про включення до порядку денного та розгляд звільнення нардепа Єгора Соболєва («Самопоміч») з посади голови антикорупційного комітету.

    Днем раніше, 6 грудня, комітет Ради з питань запобігання і протидії корупціївизнав незадовільною роботу Соболєва на посаді голови комітету та рекомендував ініціювати процедуру його відкликання із займаної посади. У пояснювальній записці йдеться, що лише на сьомій сесії через порушення Соболєвим регламенту Ради поспіль не відбувалися засідання комітету, зокрема, 3, 8, 15 та 22 листопада. При цьому у законопроекті зазначається, що після звільнення з посади Соболєв залишається членом цього комітету.

    Крім того, сьогодні нардепи мали такого голосувати за законопроект, який дозволяє звільнення директора НАБУ без аудиту. Ініціатори відповідного законопроекту - глава БПП Артур Герасимов та «Народного фронту» Максим Бурбак. За словами авторів, їхня мета – «забезпечити парламентський контроль за додержанням законності та захисту прав людини і громадянина». У проекті закону пропонувались зміни, зокрема до закону України «Про Регламент Верховної Ради України» і доповнити новою главою 331 такого змісту: «Висловлення недовіри директору Державного бюро розслідувань, заступнику Генерального прокурора - керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Директору Національного антикорупційного бюро України, члену Національного агентства з питань запобігання корупції».

    Однак сьогодні цей законопроект зник з повістки дня. 

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