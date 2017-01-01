Єгор Соболєв про своє звільнення: Вони готували цю операцію рік, хоча я добре працював

«Знищити топ-корупцію – це завдання не лише Білого дому, а всього українського суспільства»

Сьогодні вдень Верховна Рада ухвалила проект постанови №7368 про звільнення нардепа Єгора Соболєва («Самопоміч») з посади голови антикорупційного комітету. За словами парламентаря, за його звільнення голосуватимуть близько 16.30. Днем раніше, 6 грудня, комітет Ради з питань запобігання і протидії корупції визнав незадовільною

Фото: Станіслав Груздєв, Главком Народний депутат Єгор Соболєв

«Знищити топ-корупцію – це завдання не лише Білого дому, а всього українського суспільства»

Сьогодні вдень Верховна Рада ухвалила проект постанови №7368 про звільнення нардепа Єгора Соболєва («Самопоміч») з посади голови антикорупційного комітету. За словами парламентаря, за його звільнення голосуватимуть близько 16.30.

Днем раніше, 6 грудня, комітет Ради з питань запобігання і протидії корупції визнав незадовільною роботу Соболєва на посаді голови комітету та рекомендував ініціювати процедуру його відкликання із займаної посади. У пояснювальній записці йдеться, що лише на сьомій сесії через порушення Соболєвим регламенту Ради поспіль не відбувалися засідання комітету, зокрема, 3, 8, 15 та 22 листопада. При цьому у законопроекті зазначається, що після звільнення з посади Соболєв залишається членом цього комітету.

Крім того, сьогодні нардепи мали такого голосувати за законопроект, який дозволяє звільнення директора НАБУ без аудиту. Ініціатори відповідного законопроекту - глава БПП Артур Герасимов та «Народного фронту» Максим Бурбак. За словами авторів, їхня мета – «забезпечити парламентський контроль за додержанням законності та захисту прав людини і громадянина». У проекті закону пропонувались зміни, зокрема до закону України «Про Регламент Верховної Ради України» і доповнити новою главою 331 такого змісту: «Висловлення недовіри директору Державного бюро розслідувань, заступнику Генерального прокурора - керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Директору Національного антикорупційного бюро України, члену Національного агентства з питань запобігання корупції».

Однак сьогодні цей законопроект зник з повістки дня. Голосування ж за звільнення Соболєва таки не відмінили.

Про те, що сам Соболєв думає з приводу усунення його з посади, він розповів «Главкому» у кулуарах парламенту.

Про що свідчать останні події навколо вашої персони?

Парламент має право звільнити голову парламентського комітету. Але для мене таке звільнення – знак довіри, якщо мене разом усувають Блок Петра Порошенка, «Народний Фронт», «Опозиційний блок», Радикальна партія, групи «Відроження» та «Воля народу» - уламки Партії регіонів. Значить, я справді добре працював на цій посаді.

Які конкретні претензії до вас висуваються?

Їм важко мені щось закинути, тому кажуть: «Ви перетворили роботу комітету на піар-майданчик». Я говорю у відповідь, що йдеться про відкриту роботу, і це має бути стандартом для будь-якого комітету: дискусії, присутність журналістів. Кажуть: «ви проводите багато часу в наметах». По-перше, я це роблю після роботи у парламенті, у комітеті. По-друге, ми стоїмо у наметах за створення Антикорупційного суду – важливого закону, який застряг у парламенті.

Чому усувати вас з посади потрібно так стрімко?

Вони насправді готували цю операцію рік. У них ніяк не збиралися голоси, і навіть сьогодні вдалося не з першого разу. Я для них – величезна проблема. Той самий Антикорупційний суд для них – смертельний ризик, вони ж у тюрмі тоді всі опиняться. І е-декларації для них – катастрофа, вічний виклик, мовляв, як же я це все поясню. І НАБУ з Антикорупційною прокуратурою вони бояться. Тому давно потрібно було мене прибрати. Я думаю, це була така «шахрайська проба»: як суспільство відреагує, як американці?

Заяви від західних партнерів, які вже прозвучати, зупинили процес наступу провладних сил на НАБУ і САП, але щодо вас процес не зупинився.

Ви про те, що американські політики почнуть переконувати Конгрес зупинити будь-яку допомогу Україні? Поза сумнівом, це важка і серйозна контратака.

Я отримав дуже багато повідомлень про підтримку – як офіційних, так і неофіційних – з боку колег з ЄС, США. Ви бачили, що представник ЄС дав коментар з цього приводу. Але найважливішою для мене була підтримка громадян та людей, які розбираються у всьому, що відбувається – Transparency Іnternational, Центру протидії корупції, Реанімаційного пакету реформ.

Атака на Антикорупційне бюро почалася рік тому. Вони випробовують нові і нові механізми, прийоми, дивляться на реакцію суспільства, західних партнерів. Там, де вони не отримують відсіч – вони діють, де отримують – відступають назад. Знищити топ-корупцію – це завдання не лише Білого дому, а всього українського суспільства. Побачити нинішнього президента за гратами разом із генпрокурором, іншими топ-посадовцями, а потім слідкувати, щоб ніхто не ризикнув повторити корупційні діяння.

Хто може претендувати на ваше місце?

Це запитання до Петра Порошенка та Арсенія Яценюка, які стоять за цією операцією.

Якими можуть бути наслідки вашого звільнення з посади?

Я думаю, що у них є два завдання. Перше – знищити антикорупційне законодавство про незалежність НАБУ, про е-декларування, не дати зробити нормальний закон про Антикорупційний суд: щоби якщо цей суд і буде, то лише красива вивіска зі старими корумпованими суддями. Друге – обмежити мою можливість виступати у парламенті, бути присутнім на погоджувальних радах.

Наталія Сокирчук, «Главком»