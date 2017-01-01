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    Антикорупційний комітет погодився зняти нардепа Соболєва з посади голови

    У своєму рішенні члени комітету визнали незадовільною роботу Соболєва на посаді голови комітету
    Антикорупційний комітет Верховної Ради звернувся до парламенту з проханням відкликати з посади голови комітету народного депутата Єгора Соболєва. За таке рішення комітету проголосували 12 народних депутатів. Комітет Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції звернувся до парламенту з проханням відкликати з посади голови
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    Засідання антикорупційного комітету Ради&nbsp;
    Засідання антикорупційного комітету Ради 

    У своєму рішенні члени комітету визнали незадовільною роботу Соболєва на посаді голови комітету

    Антикорупційний комітет Верховної Ради звернувся до парламенту з проханням відкликати з посади голови комітету народного депутата Єгора Соболєва.

    За таке рішення комітету проголосували 12 народних депутатів.

    Комітет Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції звернувся до парламенту з проханням відкликати з посади голови народного депутата, заступника керівника депутатської фракції партії «Об'єднання «Самопоміч» Єгора Соболєва.

    Також у своєму рішенні члени комітету визнали незадовільною роботу Соболєва на посаді голови комітету.

    Зазначимо, що за регламентом рішення про звільнення голови постійного комітету ВР ухвалює парламент.

    Верховна Рада Самопоміч корупція в Україні партії Єгор Соболєв
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