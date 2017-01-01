Антикорупційний комітет погодився зняти нардепа Соболєва з посади голови
- Сьогодні, 17:24
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Засідання антикорупційного комітету Ради
У своєму рішенні члени комітету визнали незадовільною роботу Соболєва на посаді голови комітету
Антикорупційний комітет Верховної Ради звернувся до парламенту з проханням відкликати з посади голови комітету народного депутата Єгора Соболєва.
За таке рішення комітету проголосували 12 народних депутатів.
Комітет Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції звернувся до парламенту з проханням відкликати з посади голови народного депутата, заступника керівника депутатської фракції партії «Об'єднання «Самопоміч» Єгора Соболєва.
Також у своєму рішенні члени комітету визнали незадовільною роботу Соболєва на посаді голови комітету.
Зазначимо, що за регламентом рішення про звільнення голови постійного комітету ВР ухвалює парламент.