Антикорупційний комітет погодився зняти нардепа Соболєва з посади голови

У своєму рішенні члени комітету визнали незадовільною роботу Соболєва на посаді голови комітету

Антикорупційний комітет Верховної Ради звернувся до парламенту з проханням відкликати з посади голови комітету народного депутата Єгора Соболєва. За таке рішення комітету проголосували 12 народних депутатів. Комітет Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції звернувся до парламенту з проханням відкликати з посади голови