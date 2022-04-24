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    Хто з добровольців не отримає статус учасника бойових дій: пояснення влади

    Раніше Верховна&nbsp;Рада визнала добровольців тероборони ветеранами війни - Хто з добровольців не отримає статус учасника бойових дій: пояснення влади
    Раніше Верховна Рада визнала добровольців тероборони ветеранами війни
    фото з відкритих джерел

    Спеціальна комісія за участю представників відомств сектору безпеки і оборони вирішуватиме, чи видавати людині статус учасника бойових дій

    Статус учасника бойових дій в Україні отримають тільки ті добровольці, які безпосередньо брали участь у боях. Про це повідомляється на сайті Міністерства ветеранів.

    Як зазначила глава Мінветеранів Юлія Лапутіна, коли ухвалювався закон, що дає добровольцям право на отримання статусу учасника бойових дій з відповідними соціальними гарантіями, ніхто не знав, де розгорнеться театр військових дій. Тому це право було надано по всій Україні.

    Однак, згідно з порядком надання статусу, його отримають ті, хто брав безпосередню участь у бойових діях.

    При міністерстві діятиме комісія за участю представників відомств сектору безпеки і оборони, яка займатиметься цими питаннями.

    Нагадаємо, 5 квітня Кабінет міністрів розширив перелік зброї, яку можуть застосовувати члени добровольчих формувань територіальних громад.

    Також відомо, що Верховна Рада України прирівняла добровольців Територіальної оборони до ветеранів війни та надала їм статус учасників бойових дій та особами з інвалідністю внаслідок війни

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    Теги: росія окупанти війна добровольці Україна окупація Юлія Лапутіна #stoprussia
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    Хто з добровольців не отримає статус учасника бойових дій: пояснення влади