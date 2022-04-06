Уряд розширив перелік дозволеної зброї для добровольців

У списку дозволеної зброї тепер є артилерія та ракетні системи

Кабінет міністрів розширив перелік зброї, яку можуть застосовувати члени добровольчих формувань територіальних громад. Зокрема постановою №403 від 5 квітня уряд доповнив назву та текст порядку застосування членами добровольчих формувань територіальних громад особистої мисливської зброї та патронів до неї при виконанні завдань територіальної оборони словами «стрілецької зброї, інших видів озброєння».

Так, під стрілецькою зброєю мають на увазі вогнепальну, пневматичну ствольну зброю для стрільби кулями або іншими видами патронів.

Під іншими видами озброєння мається на увазі артилерійське озброєння, ракетні системи (комплекси), керовані (некеровані) ракети та їх складові, комплекси (установки) для їх запуску та складові до них, засоби управління зброєю (вогнем), системи дистанційного керування ракетами , обладнання для транспортування та обслуговування ракет, гранатомети, вогнемети, міни, гранати

Також у змінах до порядку зазначено, що перенесення чи перевезення членами добровольчих формувань особистої мисливської зброї, стрілецької зброї, інших видів озброєння та боєприпасів до них здійснюється з дозволу відповідного командира добровольчого формування.

Раніше Верховна Рада України прирівняла добровольців Територіальної оборони до ветеранів війни та надала їм статус учасників бойових дій та особами з інвалідністю внаслідок війни.

Напередодні російські військові, які перейшли на бік України, провели брифінг у Києві. Добровольці легіону «Вільна Росія» хочуть воювати за Україну.

Ддамо, що недавно бійці білоруського батальйону склали присягу на вірність Україні.