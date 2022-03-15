Рада визнала добровольців тероборони ветеранами війни

Добровольці територіальної оборони отримають статус учасника бойових дій

Верховна Рада у вівторок проголосувала за визнання добровольців Сил територіальної оборони Збройних сил України ветеранами війни. За відповідний закон 7151 проголосували 344 народних депутати.

«З початком військової агресії російської федерації проти України до заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, також стали активно залучатися добровольці Сил територіальної оборони Збройних сил України. Тому в умовах військового вторгнення в Україну агресора та з метою посилення спроможності захисту Вітчизни виникла необхідність на законодавчому рівні визнати добровольців Сил територіальної оборони Збройних сил України ветеранами війни», – йдеться у пояснювальній записці до документа.

Зокрема, реалізація закону підвищить обороноздатність держави та суспільства під час відсічі та стримування військової агресії російської федерації проти України.

Реалізація документу потребуватиме додаткових видатків з Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

Раніше ми повідомляли, що Рада ухвалила низку законів, які посилять оборону України.

Також ми повідомляли, що Рада позбавила Киву мандата, ще четверо нардепів заявили про вихід з ОПЗЖ.

Також нагадаємо, що Рада продовжила воєнний стан на 30 діб.

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