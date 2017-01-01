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    Інформація про «мінування» аеропортів в Україні не підтвердилась, – поліція

    Наразі тривають перевірки у одному із торгових центрів Львова
    Поліція закінчила перевіряти анонімні повідомлення про замінування в аеропортах Києва, Одеси, Вінниці, Дніпра та Івано-Франківська та повідомила, що жодне з них не підтвердилося, їхню роботу відновили. Про це повідомила Національна поліція. Крім того, не підтвердилась інформація про замінування у двох торгових центрах Вінниці.
    • 24 Листопада, 22:57
    • Розсилка

    Наразі тривають перевірки у одному із торгових центрів Львова

    Поліція закінчила перевіряти анонімні повідомлення про замінування в аеропортах Києва, Одеси, Вінниці, Дніпра та Івано-Франківська та повідомила, що жодне з них не підтвердилося, їхню роботу відновили.

    Про це повідомила Національна поліція.

    Крім того, не підтвердилась інформація про замінування у двох торгових центрах Вінниці.

    «Загалом, було евакуйовано більше 30 тисяч громадян. З них, у торгових центрах Львова – 30 тисяч, Вінниці – 2 тисячі, по аеропортах – близько 300 осіб», – йдеться у повідомленні.

    Наразі тривають перевірки у одному із торгових центрів Львова.

    Інформацію про усі факти поліцейські зареєстрували в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень. Вирішується питання щодо відкриття кримінальних проваджень за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу. 

    Нагадаємо, 24 листопада о 18:10 анонім повідомив про замінування, станцію метро «Сирець» закрили на вхід та вихід.

    Згодом надійшло повідомлення про замінування аеропорту «Київ».

    Також стало відомо, що сьогодні в Україні одночасно «замінували» кілька аеропортів.

    Наразі в поліції повідомили, що в столичному аеропорту вибухівку не знайшли. 

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