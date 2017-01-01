  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    В столичному аеропорту вибухівку не знайшли

    Перевірка приміщень аеропорту тривала більше години
    У міжнародному аеропорту «Київ» вибухівки не знайдено. Про це повідомляє прес-служба аеропорту на сторінці у Facebook. «Вибухівку в аеропорту не знайдено. Сподіваємось, що чорно-п’ятничних телефонних терористів, які змусили нервувати і мерзнути пасажирів, таки знайдуть», - йдеться в повідомленні. Також,
    • 24 Листопада, 18:53
    • Розсилка

    Перевірка приміщень аеропорту тривала більше години

    У міжнародному аеропорту «Київ» вибухівки не знайдено. Про це повідомляє прес-служба аеропорту на сторінці у Facebook.

    «Вибухівку в аеропорту не знайдено. Сподіваємось, що чорно-п’ятничних телефонних терористів, які змусили нервувати і мерзнути пасажирів, таки знайдуть», - йдеться в повідомленні.

    Також, повідомляється, що повідомлення про замінування призвів до затримки рейсів та зайвого клопоту працівникам служби авіаційної безпеки, поліції і вибухотехнікам.

    Перевірка тривала більше години (з 16.40 до 18.10).

    Нагадаємо, сьогодні 24 листопада надійшло повідомлення про замінування аеропорту «Київ».

    Згодом стало відомо, що сьогодні в Україні одночасно «замінували» кілька аеропортів.

     

    Читайте також
    Київ замінування Аеропорт Київ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ