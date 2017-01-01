В столичному аеропорту вибухівку не знайшли

Перевірка приміщень аеропорту тривала більше години

У міжнародному аеропорту «Київ» вибухівки не знайдено. Про це повідомляє прес-служба аеропорту на сторінці у Facebook. «Вибухівку в аеропорту не знайдено. Сподіваємось, що чорно-п’ятничних телефонних терористів, які змусили нервувати і мерзнути пасажирів, таки знайдуть», - йдеться в повідомленні. Також,



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Перевірка приміщень аеропорту тривала більше години

У міжнародному аеропорту «Київ» вибухівки не знайдено. Про це повідомляє прес-служба аеропорту на сторінці у Facebook.

«Вибухівку в аеропорту не знайдено. Сподіваємось, що чорно-п’ятничних телефонних терористів, які змусили нервувати і мерзнути пасажирів, таки знайдуть», - йдеться в повідомленні.

Також, повідомляється, що повідомлення про замінування призвів до затримки рейсів та зайвого клопоту працівникам служби авіаційної безпеки, поліції і вибухотехнікам.

Перевірка тривала більше години (з 16.40 до 18.10).

Нагадаємо, сьогодні 24 листопада надійшло повідомлення про замінування аеропорту «Київ».

Згодом стало відомо, що сьогодні в Україні одночасно «замінували» кілька аеропортів.