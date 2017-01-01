Аеропорт «Київ» евакуюють через повідомлення про вибухівку

В аеропорту підтвердили надходження анонімного повідомлення про вибухівку

Столичний аеропорт «Київ» сьогодні, 24 листопада 2017 року, евакуюють у зв'язку з повідомленням про замінування. Про це кореспонденту РБК-Україна повідомила прес-секретар столичної поліції Оксана Блищик. «Так, було анонімне повідомлення про замінування», - заявила Блищик. Відзначимо, вчора у Києві станція метро



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В аеропорту підтвердили надходження анонімного повідомлення про вибухівку

Столичний аеропорт «Київ» сьогодні, 24 листопада 2017 року, евакуюють у зв'язку з повідомленням про замінування. Про це кореспонденту РБК-Україна повідомила прес-секретар столичної поліції Оксана Блищик.

«Так, було анонімне повідомлення про замінування», - заявила Блищик.

Відзначимо, вчора у Києві станція метро «Васильківська» була закрита після повідомлення про «замінування». Так, інформація про «замінування» станції метро надійшла приблизно в 19:35. Приблизно о 20:10 станція була відкрита для пасажирів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у підрозділи Національної поліції України надійшло 13 повідомлень про замінування. Наголошується, що 11 повідомлень зареєстровано в місті Київ, ще по одному - у Львові та Херсоні.

«Об'єктами посягань у столиці називалися телеканал ICTV, центральний автовокзал, автовокзал «Дарниця», торгово-розважальні центри «Атмосфера», «Аладдін», «Комод», «Квадрат», Dream Town, універмаг «Україна» та станції !Либідська», «Святошин» і «Дніпро» Київського метрополітену, в місті Львів - Галицький районний суд, а в місті Херсон – міськрада», - заявив перший заступник голови НПУ В'ячеслав Аброськін.