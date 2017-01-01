В Україні одночасно «замінували» кілька аеропортів

Правоохоронці обстежують аеропорти на предмет виявлення небезпечних предметів

Після повідомлення про замінування аеропорту «Київ» сьогодні о 16:16 до поліції надійшло повідомлення про замінування аеропорту «Вінниця». Згодом у довідкову службу ВАТ «Міжнародний аеропорт «Одеса» надійшло телефонне повідомлення про те, що аеропорт заміновано. О 17 годині



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Правоохоронці обстежують аеропорти на предмет виявлення небезпечних предметів

Після повідомлення про замінування аеропорту «Київ» сьогодні о 16:16 до поліції надійшло повідомлення про замінування аеропорту «Вінниця».

Згодом у довідкову службу ВАТ «Міжнародний аеропорт «Одеса» надійшло телефонне повідомлення про те, що аеропорт заміновано.

О 17 годині невідомий повідомив про замінування аеропорту в Івано-Франківську.

Наразі поліція цих міст перекрила в’зди до аеропорту. Людей евакуювали. Правоохоронці обстежують приміщення на предмет виявлення небезпечних предметів.

Раніше повідомлялося, що у підрозділи Національної поліції України надійшло 13 повідомлень про замінування. Наголошується, що 11 повідомлень зареєстровано в місті Київ, ще по одному - у Львові та Херсоні.

«Об'єктами посягань у столиці називалися телеканал ICTV, центральний автовокзал, автовокзал «Дарниця», торгово-розважальні центри «Атмосфера», «Аладдін», «Комод», «Квадрат», Dream Town, універмаг «Україна» та станції !Либідська», «Святошин» і «Дніпро» Київського метрополітену, в місті Львів - Галицький районний суд, а в місті Херсон – міськрада», - заявив перший заступник голови НПУ В'ячеслав Аброськін.