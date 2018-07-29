«Інформаційний спротив»: Новинського і верхівку Московської церкви в Україні охороняють співробітники ФСБ



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Начальник служби безпеки Московської церкви в Україні є особистим охоронцем депутата Новинського, заявив «Інформаційний спротив»

Начальник служби безпеки Московської церкви в Україні є особистим охоронцем депутата від «Опозиційного блоку» Вадима Новинського і одночасно є співробітником Федеральної служби безпеки РФ. Про це заявив координатор групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець.

Експерт оприлюднив фотографії, де фігурує охоронець Новинського.

«Знайомтеся, біля Новинського його особистий охоронець і за сумісництвом начальник служби безпеки екзархату РПЦ в Україні, а вірніше «дуже віруючий» куратор від ФСБ РФ, на якого замкнута нелегальна резидентура по церковній лінії в Україні - такий собі «ад'ютант його прівосходітельства» (до речі, його улюблений фільм)», - відзначив Машовець.

За даними «Інформаційного спротиву», отриманими від підлеглих співробітника ФСБ, той є доларовим мільйонером, полюбляє дорогі автівки і жінок, причому на останніх він витрачає пожертви від прихожан Московської церкви в Україні. При цьому цей охоронець Новинського «завідує всіма «ключами» від церковно-приходських кас УПЦ МП в Україні (щомісячно гінці їздять в Москву з кешем на Луб'янку)», твердить Машовець.

«Старомодний, не використовує мобільний телефон і Інтернет, вважає за краще передавати усні і шифровані послання від Центру Новинському», - додав координатор «Інформаційного спротиву».

Крім того, Машовець розмістив фотографії заступника співробітника ФСБ РФ, що охороняє Новинського. На них він охороняє главу Московської церкви в Україні митрополита Онуфрія. За даними Машовця, ця людина є також співробітником російських спецслужб.

«До речі, а ось його заступник - людина яка більш потайна, бо відповідає за оперативну роботу і зв'язок з агентурою в Україні», - зазначив Машовець.

Нагадаємо, народний депутат та один з лідерів Опозиційного блоку Вадим Новинський потрапив до бази сайту «Миротворець».