  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Інформаційний спротив»: Новинського і верхівку Московської церкви в Україні охороняють співробітники ФСБ

    • Розсилка
    «Інформаційний спротив»: Новинського і верхівку Московської церкви в Україні охороняють співробітники ФСБ

    Начальник служби безпеки Московської церкви в Україні є особистим охоронцем депутата Новинського, заявив «Інформаційний спротив»

    Начальник служби безпеки Московської церкви в Україні є особистим охоронцем депутата від «Опозиційного блоку» Вадима Новинського і одночасно є співробітником Федеральної служби безпеки РФ. Про це заявив координатор групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець.

    Експерт оприлюднив фотографії, де фігурує охоронець Новинського.

    «Знайомтеся, біля Новинського його особистий охоронець і за сумісництвом начальник служби безпеки екзархату РПЦ в Україні, а вірніше «дуже віруючий» куратор від ФСБ РФ, на якого замкнута нелегальна резидентура по церковній лінії в Україні - такий собі «ад'ютант його прівосходітельства» (до речі, його улюблений фільм)», - відзначив Машовець.

    За даними «Інформаційного спротиву», отриманими від підлеглих співробітника ФСБ, той є доларовим мільйонером, полюбляє дорогі автівки і жінок, причому на останніх він витрачає пожертви від прихожан Московської церкви в Україні. При цьому цей охоронець Новинського «завідує всіма «ключами» від церковно-приходських кас УПЦ МП в Україні (щомісячно гінці їздять в Москву з кешем на Луб'янку)», твердить Машовець.

    «Старомодний, не використовує мобільний телефон і Інтернет, вважає за краще передавати усні і шифровані послання від Центру Новинському», - додав координатор «Інформаційного спротиву».

    Крім того, Машовець розмістив фотографії заступника співробітника ФСБ РФ, що охороняє Новинського. На них він охороняє главу Московської церкви в Україні митрополита Онуфрія. За даними Машовця, ця людина є також співробітником російських спецслужб.

    «До речі, а ось його заступник - людина яка більш потайна, бо відповідає за оперативну роботу і зв'язок з агентурою в Україні», - зазначив Машовець.

    Нагадаємо, народний депутат та один з лідерів Опозиційного блоку Вадим Новинський потрапив до бази сайту «Миротворець».

    Читайте також
    Росія ФСБ РПЦ УПЦ МП Вадим Новинський Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ