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    Новинський потрапив до «чистилища» бази «Миротворця»

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    Нардеп Вадим Новинський - Новинський потрапив до «чистилища» бази «Миротворця»
    Нардеп Вадим Новинський

    Новинського автори анкети називають відповідальним за розповсюдження кремлівської пропаганди

    Народний депутат та один з лідерів Опозиційного блоку Вадим Новинський потрапив до бази сайту «Миротворець».

    Його анкета з’явилася у розділі «чистилище».

    Новинського автори анкети називають «відповідальним за розповсюдження кремлівської пропаганди у вигляді т.зв. «Руського міра» від імені УПЦ МП».

     «Противник незалежності українського православ’я від РПЦ країни-агресора. Керує і фінансує діяльність, спрямовану на розпалювання міжконфесійної ворожнечі. Заперечує російську агресію», – вказано в анкеті.

    Нагадаємо, у середині липня російський актор Костянтин Хабенський потрапив до бази даних сайту «Миротворець».

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