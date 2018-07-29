Новинський потрапив до «чистилища» бази «Миротворця»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нардеп Вадим Новинський

Новинського автори анкети називають відповідальним за розповсюдження кремлівської пропаганди

Народний депутат та один з лідерів Опозиційного блоку Вадим Новинський потрапив до бази сайту «Миротворець».

Його анкета з’явилася у розділі «чистилище».

Новинського автори анкети називають «відповідальним за розповсюдження кремлівської пропаганди у вигляді т.зв. «Руського міра» від імені УПЦ МП».

«Противник незалежності українського православ’я від РПЦ країни-агресора. Керує і фінансує діяльність, спрямовану на розпалювання міжконфесійної ворожнечі. Заперечує російську агресію», – вказано в анкеті.

Нагадаємо, у середині липня російський актор Костянтин Хабенський потрапив до бази даних сайту «Миротворець».