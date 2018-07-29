Новинський потрапив до «чистилища» бази «Миротворця»
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Розсилка
Нардеп Вадим Новинський
Новинського автори анкети називають відповідальним за розповсюдження кремлівської пропаганди
Народний депутат та один з лідерів Опозиційного блоку Вадим Новинський потрапив до бази сайту «Миротворець».
Його анкета з’явилася у розділі «чистилище».
Новинського автори анкети називають «відповідальним за розповсюдження кремлівської пропаганди у вигляді т.зв. «Руського міра» від імені УПЦ МП».
«Противник незалежності українського православ’я від РПЦ країни-агресора. Керує і фінансує діяльність, спрямовану на розпалювання міжконфесійної ворожнечі. Заперечує російську агресію», – вказано в анкеті.
Нагадаємо, у середині липня російський актор Костянтин Хабенський потрапив до бази даних сайту «Миротворець».