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    Думки вголос

    Новинського і верхівку Московської церкви в Україні охороняють співробітники ФСБ

    • Костянтин Машовець

      Координатор групи «Информационное сопротивление»

    • Розсилка
    Новинського і верхівку Московської церкви в Україні охороняють співробітники ФСБ

    Про особистого охоронця Вадима Новинського

    Мовою оригіналу

    Знакомьтесь, возле Новинского его личный охранник и по совместительству начальник службы безопасности экзархата РПЦ в Украине, а вернее «очень верующий» куратор от ФСБ РФ, на которого замкнута нелегальная  резидентура по церковной линии в Украине  - такой себе «адъютант его привосходительства» (кстати, его любимый фильм).

    Как характеризуют его подчинённые, «истинный ариец», реальный долларовый миллионер, потому что кассу на половину деребанит и  заведует всеми «ключами» от церковно-приходных касс УПЦ МП в Украине (ежемесячно гонцы ездят в Москву с кешом на Лубянку), любит дорогие машины и шикарных женщин, которых  полностью обеспечивает за счёт пожертвований прихожан УПЦ МП.

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    Старомоден, не использует мобильный телефон и Интернет, предпочитает передавать устные и шифрованные послания от Центра Новинскому.

    Кстати, а вот его зам - человек который более скрытный, потому что отвечает за оперативную работу и связь с агентурой в Украине.

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    Новинського і верхівку Московської церкви в Україні охороняють співробітники ФСБ
    Новинського і верхівку Московської церкви в Україні охороняють співробітники ФСБ
    Новинського і верхівку Московської церкви в Україні охороняють співробітники ФСБ

    Читайте та дивіться матеріали «Главкому»: 

    Джерело: Информационное сопротивление

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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