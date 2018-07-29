Новинського і верхівку Московської церкви в Україні охороняють співробітники ФСБ

Про особистого охоронця Вадима Новинського

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Знакомьтесь, возле Новинского его личный охранник и по совместительству начальник службы безопасности экзархата РПЦ в Украине, а вернее «очень верующий» куратор от ФСБ РФ, на которого замкнута нелегальная резидентура по церковной линии в Украине - такой себе «адъютант его привосходительства» (кстати, его любимый фильм).

Как характеризуют его подчинённые, «истинный ариец», реальный долларовый миллионер, потому что кассу на половину деребанит и заведует всеми «ключами» от церковно-приходных касс УПЦ МП в Украине (ежемесячно гонцы ездят в Москву с кешом на Лубянку), любит дорогие машины и шикарных женщин, которых полностью обеспечивает за счёт пожертвований прихожан УПЦ МП.

Старомоден, не использует мобильный телефон и Интернет, предпочитает передавать устные и шифрованные послания от Центра Новинскому.

Кстати, а вот его зам - человек который более скрытный, потому что отвечает за оперативную работу и связь с агентурой в Украине.

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Джерело: Информационное сопротивление

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