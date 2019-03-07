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    Іноземці, які критикують Ердогана, можуть потрапити до турецької тюрми

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    <span>За критику Ердогана в Туреччині будуть садити</span> - Іноземці, які критикують Ердогана, можуть потрапити до турецької тюрми
    За критику Ердогана в Туреччині будуть садити

    За останній рік шість німецьких турків вже опинилися за ґратами

    У Міністерстві внутрішніх справ Туреччини заявили, що, туристи, які виступають проти режиму президента Реджепа Таїпа Ердогана, будуть заарештовані відразу після того, як вони потраплять на турецьку землю. Про це в четвер, 7 березня, повідомляє The Times

    Глава МВС Туреччини Сулейман Сойлу заявив, що туристи можуть бути затримані прямо в аеропортах популярних курортів, таких як Бодрум і Анталія, якщо буде виявлено, що вони вчинили «зраду», відвідуючи мітинги курдської Робітничої партії Курдистану, забороненої в Туреччині. 

    «Є люди в Європі і в Німеччині, які беруть участь у демонстраціях цієї терористичної організації, а потім приїжджають в Анталію, Бодрум або Мугла у відпустку», - сказав він. 

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    Ці погрози серйозно сприйняли в Німеччині, де МЗС вже рекомендувало своїм громадянам уникати критики уряду Ердогана в соціальних мережах, якщо вони планують відвідати Туреччину. 

    Принаймні, півдюжини німецьких турків були затримані в Туреччині протягом останніх 12 місяців і звинувачуються в різних політичних злочинах. 

    Крім того, минулого тижня Анкара відкликала дозволи на роботу для трьох німецьких журналістів, які перебувають у Стамбулі, на тій підставі, що вони «завдають шкоди репутації Туреччини».

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