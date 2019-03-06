Українські науковці допоможуть порахувати дельфінів у Чорному морі



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У дослідженнях візьмуть участь також Болгарія, Румунія, Туреччина і Монако

Маємо суперечливу інформацію про кількість дельфінів у Чорному морі, але очевидно, що є проблеми з їх захистом, - міністр

Влітку стартує проект Європейського Союзу, що передбачає проведення спеціального розширеного міжнародного авіаобліку дельфінів у Чорному морі з фото та відеофіксацією. У дослідженнях, розрахованих на два роки, братимуть участь науковці з України. Про це повідомляє прес-служба Міністерства екології та природних ресурсів України.

«Маємо суперечливу інформацію про кількість дельфінів у Чорному морі, але очевидно, що є проблеми з їх захистом. Вони стосуються не лише України. Тішить, що наші науковці також візьмуть участь у цьому проекті», - пояснив міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак.

Він додав, що крім авіаційного обліку, буде проведено моніторинг кількості загиблих дельфінів у рибальських сітках. Тут передбачається і анкетування рибалок та спостерігачів на рибальських суднах, і обстеження мертвих дельфінів, яких хвилі викидають на берег. Ці дані вкрай необхідні для вироблення заходів із попередження загибелі цих унікальних морських тварин.

Окрім України, у дослідженнях візьмуть участь Болгарія, Румунія, Туреччина і Монако.

Крім того, у Міністерстві повідомили про продовження ще одного важливого наукового дослідження в акваторії Чорного моря, в якому Україна брала участь раніше.

«Масштабний проект ЄС/ПРООН EMBLAS-Plus буде продовжено. Україна також є активним його учасником. Ці морські дослідження якраз дозволять оцінити стан Чорного моря за всіма показниками, передбаченими Рамковою директивою з морської стратегії ЄС», - пояснили у Міністерстві.

Повідомляється, що проект ЄС/ПРООН EMBLAS-Plus передбачає проведення спільних українсько-грузинських досліджень у відкритому морі, підтримку нового національного моніторингу морських вод, схваленого минулого року і проведення ряду практичних заходів із покращення стану Чорного моря.

Як повідомлялося, антикорупційний комітет дав «зелене світло» чипуванню тварин.