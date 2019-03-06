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    В одеський порт увійшли військові кораблі Туреччини

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    В одеський порт увійшли військові кораблі Туреччини

    Вже сьогодні усі охочі зможуть відвідати турецькі бойові кораблі з 14:00 до 17:00

    У порт Одеси зайшли два кораблі військово-морських сил Туреччини в рамках щорічних навчань «Блакитна батьківщина», що триватимуть до 8 березня. Про це повідомила громадська організація «Суспільне Око» у Facebook.

    Один з турецьких кораблів - фрегат TCG Barbaros - побудований у Німеччині та прийнятий на озброєння у 1997 році. Він має 117 м довжини і 15 м ширини. На його борту - ракетне, артилерійське і зенітне озброєння, а також бойовий вертоліт.

    Турецький катер TCG Marti має 58 м довжини і 7,6 м ширини. Він озброєний 76-мм артилерійською установкою і 35-мм зенітними гарматами. Також на катері встановлені американські протикорабельні ракети «Гарпун».

    Вже сьогодні усі охочі зможуть відвідати турецькі бойові кораблі з 14:00 до 17:00. Відвідувати кораблі можна буде до 7 березня.

    Нагадаємо, у Держдепі США заявили про регулярне відправлення своїх військових кораблів до Одеси.

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