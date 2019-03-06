США можуть не продати Туреччині винищувачі через російські С-400



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Скапаротті: Моєю найкращою військовою порадою було б не співпрацювати з питань польотів і експлуатації F-35 з союзником, який працює з російськими системами

Головнокомандувач збройних сил США в Європі генерал армії США Кертіс Скапаротті рекомендує Вашингтону не продавати Туреччині винищувачі F-35, якщо Анкара не відмовиться від планів закупівлі систем протиповітряної оборони С-400 у Росії. Про це він заявив на слуханнях у комітеті з питань збройних сил Сенату США, повідомляє Reuters.

«Моєю найкращою військовою порадою було б не співпрацювати з питань польотів і експлуатації F-35 з союзником, який працює з російськими системами, особливо з системами протиповітряної оборони, які, я б сказав, мають найширший технологічний потенціал», - зазначив він.

Як повідомлялося, 2018 року стало відомо про намір міноборони Туреччини закупити в Росії декілька систем протиповітряної оборони С-400. Встановлення систем ПРО може розпочатися вже в жовтні 2019 року.

Це рішення відразу наштовхнулося на рішучий протест союзників Туреччини по НАТО. З початку 2019 року США не раз закликали Анкару відмовитися від закупівлі російського озброєння.

У своєму звіті наприкінці листопада 2018 року Пентагон попередив, що покупка системи С-400 буде мати неминучі негативні наслідки для відносин США і Туреччини.

Як повідомлялось, Скапаротті допустив можливість поставок Україні «морських систем» озброєння у зв'язку з ситуацією навколо Керченської протоки. При цьому він згадав про постачання в Україну протитанкових ракетних комплексів Javelin і зазначив, що українські військові, на його думку, зуміли добре відпрацювати навички їх застосування.

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Джерело: Укрінформ