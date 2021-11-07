Ющенко і Єхануров знялися у пропагандистському фільмі Russia Today

Третій президент України Віктор Ющенко з'явився у документальному фільмі, який вийшов на російському пропагандистському телеканалі RT

Російський пропагандистський телеканал випустив документальний фільм про Україну

Третій президент України Віктор Ющенко, колишній прем’єрміністр Юрій Єхануров і ексспікер Верховної Ради Олександр Мороз стали героями документального фільму «Вічне сьогодення» (The Everlasting Present), який вийшов на російському пропагандистському каналі Russia Today.

У майже двогодинному фільмі йдеться про становлення і розвиток незалежної України. Стрічка вийшла англійською мовою.

Колишній український прем'єр Юрій Єхануров з'явився у документальному фільмі, який вийшов на російському пропагандистському телеканалі RT

Примітно, що інтерв’ю у колишніх українських високопосадовців взяла Сімона Манджанте, дружина Джорджа Пападопулоса, політичного радника під час президентської кампанії Дональда Трампа. Пападопулос відомий тим, що брехав ФБР про час своїх зустрічей з імовірними посередниками, що працювали в інтересах Росії. Він згодом визнав свою брехню.

Колишній спікер Верховної Ради і лідер Соцпартії України Олександр Мороз

Телеканал Russia Today (RT) заборонений в Україні з 2014 року за розповсюдження пропаганди.

Як повідомляв «Главком», раніше до скандальної історії, пов’язаної з RT потрапила Юлія Мендель, колишня прессекретарка президента Володимира Зеленського. У своєму Instagram вона опублікувала знімок, на якому постала в образі журналістки пропагандистського російського телеканалу. Так, на фото Мендель у чорній сукні, із келихом вина та зеленою стрічкою із написом «RT Russia Today».



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