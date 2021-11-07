  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Ющенко і Єхануров знялися у пропагандистському фільмі Russia Today

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Третій президент України Віктор Ющенко з'явився у документальному фільмі, який вийшов на російському пропагандистському телеканалі RT - Ющенко і Єхануров знялися у пропагандистському фільмі Russia Today
    Третій президент України Віктор Ющенко з'явився у документальному фільмі, який вийшов на російському пропагандистському телеканалі RT
    Фото: скріншот з відео з фільму

    Російський пропагандистський телеканал випустив документальний фільм про Україну

    Третій президент України Віктор Ющенко, колишній прем’єрміністр Юрій Єхануров і ексспікер Верховної Ради Олександр Мороз стали героями документального фільму «Вічне сьогодення» (The Everlasting Present), який вийшов на російському пропагандистському каналі Russia Today.

    У майже двогодинному фільмі йдеться про становлення і розвиток незалежної України. Стрічка вийшла англійською мовою.

    Колишній український прем'єр Юрій Єхануров з'явився у документальному фільмі, який вийшов на російському пропагандистському телеканалі RT

    Колишній український прем'єр Юрій Єхануров з'явився у документальному фільмі, який вийшов на російському пропагандистському телеканалі RT

    Примітно, що інтерв’ю у колишніх українських високопосадовців взяла Сімона Манджанте, дружина Джорджа Пападопулоса, політичного радника під час президентської кампанії Дональда Трампа. Пападопулос відомий тим, що брехав ФБР про час своїх зустрічей з імовірними посередниками, що працювали в інтересах Росії. Він згодом визнав свою брехню.

    Колишній спікер Верховної Ради і лідер Соцпартії України Олександр Мороз

    Колишній спікер Верховної Ради і лідер Соцпартії України Олександр Мороз

    Телеканал Russia Today (RT) заборонений в Україні з 2014 року за розповсюдження пропаганди.

    Як повідомляв «Главком», раніше до скандальної історії, пов’язаної з RT потрапила Юлія Мендель, колишня прессекретарка президента Володимира Зеленського. У своєму Instagram вона опублікувала знімок, на якому постала в образі журналістки пропагандистського російського телеканалу. Так, на фото Мендель у чорній сукні, із келихом вина та зеленою стрічкою із написом «RT Russia Today».

    Читайте також:

    Теги: Віктор Ющенко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ющенко і Єхануров знялися у пропагандистському фільмі Russia Today