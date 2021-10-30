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    Юлія Мендель обрала собі образ на Геловін (фото)

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    Юлія Мендель продовжує епатувати публіку - Юлія Мендель обрала собі образ на Геловін (фото)
    Юлія Мендель продовжує епатувати публіку
    Фото: Юлія Мендель/Instagram

    Перша прессекретарка Зеленського постала в образі журналістки Russia Today

    Колишня прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель опублікувала у своєму Instagram знімок, на якому постала в образі журналістки пропагандистського російського телеканалу. Так, на фото Мендель у чорній сукні, із келихом вина та зеленою стрічкою із написом «RT Russia Today».

    «Пам’ятаєте? Хто першим напише, чому я так вдягнена і що було написано позаду стрічки, – отримає від мене книжку у подарунок», – підписала світлину Мендель.

    У коментарях поки що не надто багато припущень. «Геловін?», – написав один із користувачів.

    Інший же помітив позаду Мендель пляшку горілки.

    Раніше екссекретарка президента Володимира Зеленського знову відзначилася. Але цього разу увага до Юлії Мендель була прикута не через дрескод, а через її грамотність. У розміщеному відео на сторінці у Facebook Юлія Мендель припустилася кількох граматичних помилок.

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    Теги: Facebook вирок Instagram Юлія Мендель Геловін
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    Юлія Мендель обрала собі образ на Геловін (фото)