Юлія Мендель обрала собі образ на Геловін (фото)

Перша прессекретарка Зеленського постала в образі журналістки Russia Today

Колишня прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель опублікувала у своєму Instagram знімок, на якому постала в образі журналістки пропагандистського російського телеканалу. Так, на фото Мендель у чорній сукні, із келихом вина та зеленою стрічкою із написом «RT Russia Today».

«Пам’ятаєте? Хто першим напише, чому я так вдягнена і що було написано позаду стрічки, – отримає від мене книжку у подарунок», – підписала світлину Мендель.

У коментарях поки що не надто багато припущень. «Геловін?», – написав один із користувачів.

Інший же помітив позаду Мендель пляшку горілки.

Раніше екссекретарка президента Володимира Зеленського знову відзначилася. Але цього разу увага до Юлії Мендель була прикута не через дрескод, а через її грамотність. У розміщеному відео на сторінці у Facebook Юлія Мендель припустилася кількох граматичних помилок.