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    Інтронізація митрополита Чорногорії відбулася на тлі протестів

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    Попри заворушення новий патріарх пройшов інтронізацію та отримав благословіння - Інтронізація митрополита Чорногорії відбулася на тлі протестів
    Попри заворушення новий патріарх пройшов інтронізацію та отримав благословіння
    Фото з відкритих джерел

    Нового митрополита Чорногорії Йоанікія доставили до місця інтронізації на вертольоті в оточенні поліції

    Патріарх Порфирій інтронізував нового митрополита Чорногорії на тлі заворушень і протестів. До монастиря, де мала пройти інтронізація, патріархи прибули на вертольоті в оточенні поліції, повідомляє DeutscheWelle.

    Поліції довелося застосувати сльозогінний газ до протестувальників, що зібралися на головній площі, де в неділю зійшов на престолі новий митрополит Чорногорії. Демонстранти вигукували: «Це не Сербія!» і «Хай живе Чорногорія!»

    Навпаки, в столиці Подгориці тисячі людей зібралися, щоб привітати сербського патріарха, який прибув до країни.

    Митрополит Йоанікій був призначений на свою нову посаду в травні після смерті свого попередника митрополита Амфілохія від Covid-19. Він керував церквою в Чорногорії з 1990 року. Запланована подія посилила етнічну напруженість у країні, яка відокремилася від Сербії у 2006 році.

    Чорногорія вийшла з унії з Сербією в 2006 році, але її церква не отримала автономії і залишилася під владою Сербської православної церкви, що зробило її символом деякого сербського впливу.

    Хоча Сербська православна церква (СПЦ) є домінуючою релігією в Чорногорії, критики звинувачують її у служінні інтересам Белграда. А уряд, який прийняв владу наприкінці 2020 року, опоненти звинувачують у надто близьких стосунках із церквою.

    Але майже третина з 620 тисяч населення Чорногорії називає себе сербами, а деякі навіть відмовляються визнати незалежність Чорногорії.

    Нагадаємо, демонстранти хотіли перешкодити приїзду предстоятеля Сербської православної церкви патріарха Порфирія.

    У місті Цетіньє розпочались протести. У суботу, 4 вересня, сотні демонстрантів прорвали оточення поліції на околиці міста і почали споруджувати барикади з каміння і покришок.

    Теги: церква Чорногорія незалежність Сербія православна церква населення
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    Інтронізація митрополита Чорногорії відбулася на тлі протестів