Інтронізація митрополита Чорногорії відбулася на тлі протестів

Нового митрополита Чорногорії Йоанікія доставили до місця інтронізації на вертольоті в оточенні поліції

Патріарх Порфирій інтронізував нового митрополита Чорногорії на тлі заворушень і протестів. До монастиря, де мала пройти інтронізація, патріархи прибули на вертольоті в оточенні поліції, повідомляє DeutscheWelle.

Поліції довелося застосувати сльозогінний газ до протестувальників, що зібралися на головній площі, де в неділю зійшов на престолі новий митрополит Чорногорії. Демонстранти вигукували: «Це не Сербія!» і «Хай живе Чорногорія!»

Навпаки, в столиці Подгориці тисячі людей зібралися, щоб привітати сербського патріарха, який прибув до країни.

Митрополит Йоанікій був призначений на свою нову посаду в травні після смерті свого попередника митрополита Амфілохія від Covid-19. Він керував церквою в Чорногорії з 1990 року. Запланована подія посилила етнічну напруженість у країні, яка відокремилася від Сербії у 2006 році.

Чорногорія вийшла з унії з Сербією в 2006 році, але її церква не отримала автономії і залишилася під владою Сербської православної церкви, що зробило її символом деякого сербського впливу.

Хоча Сербська православна церква (СПЦ) є домінуючою релігією в Чорногорії, критики звинувачують її у служінні інтересам Белграда. А уряд, який прийняв владу наприкінці 2020 року, опоненти звинувачують у надто близьких стосунках із церквою.

Але майже третина з 620 тисяч населення Чорногорії називає себе сербами, а деякі навіть відмовляються визнати незалежність Чорногорії.

Нагадаємо, демонстранти хотіли перешкодити приїзду предстоятеля Сербської православної церкви патріарха Порфирія.