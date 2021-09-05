У Чорногорії розпочались заворушення на церковному ґрунті
Барикади на вулицях Цетіньє напередодні інтронізації митрополита Іоанникія, 4 вересня 2021 року
Демонстранти хочуть перешкодити приїзду предстоятеля Сербської православної церкви патріарха Порфирія
У чорногорському місті Цетіньє розпочались протести напередодні запланованої на 5 вересня інтронізації митрополита Чорногорсько-Приморського Іоанникія, єпископа Сербської православної церкви (СПЦ). У суботу, 4 вересня, сотні демонстрантів прорвали оточення поліції на околиці міста і почали споруджувати барикади з каміння і покришок, повідомляє DW.
Протестуючі скандували при цьому «Це не Сербія» і «Хай живе Чорногорія». За даними місцевих ЗМІ, демонстранти хочуть перешкодити приїзду в місто предстоятеля СПЦ патріарха Порфирія. Інтронізація Іоанникія спровокувала ескалацію етнічних заворушень в Чорногорії, що отримала незалежність від Сербії у 2006 році.
Сам Міло Джуканович оголосив про намір взяти участь в протестах проти інтронізації в Чорногорії Іоанникія, які намічені на день церемонії.
СПЦ, що прагне знизити напруженість, відмовилася від проведення масового богослужіння перед церквою в Цетіньє. На цьому місці тепер планують зібратися в неділю прихильники незалежності Чорногорії.