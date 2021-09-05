У Чорногорії розпочались заворушення на церковному ґрунті

Демонстранти хочуть перешкодити приїзду предстоятеля Сербської православної церкви патріарха Порфирія

У чорногорському місті Цетіньє розпочались протести напередодні запланованої на 5 вересня інтронізації митрополита Чорногорсько-Приморського Іоанникія, єпископа Сербської православної церкви (СПЦ). У суботу, 4 вересня, сотні демонстрантів прорвали оточення поліції на околиці міста і почали споруджувати барикади з каміння і покришок, повідомляє DW.

Протестуючі скандували при цьому «Це не Сербія» і «Хай живе Чорногорія». За даними місцевих ЗМІ, демонстранти хочуть перешкодити приїзду в місто предстоятеля СПЦ патріарха Порфирія. Інтронізація Іоанникія спровокувала ескалацію етнічних заворушень в Чорногорії, що отримала незалежність від Сербії у 2006 році.

З грудня 2020 року в Чорногорії до влади прийшла просербська партія, хоча і в коаліції з прочерногорськими лібералами та «зеленими». Новий уряд скасував закон про свободу віросповідання, ініційований президентом країни Міло Джукановичем. Згідно з ним, в держвласність мало бути передано все церковне майно. Учасники коаліції також звинувачують главу держави в корупції, зв’язках з мафією і атаках на критиків влади.

Сам Міло Джуканович оголосив про намір взяти участь в протестах проти інтронізації в Чорногорії Іоанникія, які намічені на день церемонії.

СПЦ, що прагне знизити напруженість, відмовилася від проведення масового богослужіння перед церквою в Цетіньє. На цьому місці тепер планують зібратися в неділю прихильники незалежності Чорногорії.

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