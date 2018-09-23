Іран викликав послів трьох країн ЄС після теракту на військовому параді



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Жертвами теракту в Ірані стали щонайменше 29 людей

Іранська влада звинуватила європейські країни у приховуванні опозиційних іранському режиму груп

Міністерство закордонних справ Ірану викликало послів Нідерландів, Данії та Великої Британії.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на агентство IRNA.

Зазначається, що іранська влада звинуватила європейські країни у приховуванні опозиційних іранському режиму груп.

«Неприпустимо, що ці групи не були зараховані до терористичних організацій в Європейському союзі тільки тому, що вони не вчинили терактів в Європі», - заявив представник МЗС Ірану Бахрам Касемі.

Як повідомлялося раніше, 22 вересня у південнозахідному іранському місті Ахваз кілька озброєних нападників обстріляли учасників військового параду. Три нападника загинули на місці атаки.

За попередніми даними, нападники цілилися в представників Корпусу вартових ісламської революції. Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф засудив напад у місті Ахваз та пригрозив наслідками. Він поклав відповідальність за напад на «терористичних спонсорів у регіоні та їхніх американських господарів» й оголосив «негайну і послідовну реакцію» Ірану.

Відповідальність за напад в Ірані взяла на себе «Ісламська держава». Внаслідок теракту щонайменше 29 людей загинули, ще 57 отримали поранення.

Як повідомляв «Главком», військові паради проходять в містах Ірану в зв'язку з річницею війни з Іраком в 1980 - 1988 роках.