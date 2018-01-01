Іран заявляє про безстроковий характер відмови від ядерної зброї

Тегеран погрожує вийти із угоди 2015 року, якщо не отримає економічних дивідендів

Заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив про те, що зобов’язання взяті на себе Тегераном не намагатися отримати ядерну зброю мають безстроковий характер. Тим самим угода 2015 року щодо іранської ядерної програми не містить положення, дія яких припиняється протягом наступних 10-15 років після підписання. [READ_MORE]



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Тегеран погрожує вийти із угоди 2015 року, якщо не отримає економічних дивідендів

Заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив про те, що зобов’язання взяті на себе Тегераном не намагатися отримати ядерну зброю мають безстроковий характер. Тим самим угода 2015 року щодо іранської ядерної програми не містить положення, дія яких припиняється протягом наступних 10-15 років після підписання.

Цими заявами офіційний Тегеран намагається відбити критику із боку США, які говорять про недоліки домовленості 2015 року в тому числі через наявність пунктів із обмеженим часом дії. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

З іншого боку Аббас Аракчі фактично пригрозив виходом Ірану із домовленості щодо ядерної програми цієї країни, якщо в кінці кінців офіційний Тегеран не побачить економічного зиску, а провідні міжнародні банки і далі відмовлятимуться мати справу із країною.

Дональд Трамп має вирішити до 12 березня чи вчергове продовжити призупинення санкцій США щодо Ірану. Аббас Аракчі попередив про те, що в разі провалу угоди 2015 року світ постане перед новою ядерною кризою на Близькому Сході. Ці заяви представник іранського МЗС зробив у Лондоні, виступаючи в Королівському інституті міжнародних відносин.