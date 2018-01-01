Луценко, Насалик та Омелян збираються відвідати Іран - посол

Точні дати візиту в Іран українських високопосадовців наразі не повідомляються

Завершується підготовка візитів до Ірану міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігоря Насалика, міністра інфраструктури Володимира Омеляна та генерального прокурора Юрія Луценка. Про це поінформував надзвичайний і повноважний посол Ісламської Республіки Іран в Україні Мохаммад Бехешті-Монфаред під час прес-конференції у Києві,



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Точні дати візиту в Іран українських високопосадовців наразі не повідомляються

Завершується підготовка візитів до Ірану міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігоря Насалика, міністра інфраструктури Володимира Омеляна та генерального прокурора Юрія Луценка.

Про це поінформував надзвичайний і повноважний посол Ісламської Республіки Іран в Україні Мохаммад Бехешті-Монфаред під час прес-конференції у Києві, повідомляє «Укрінформ».

«На порядку денному - організація візиту міністра енергетики та вугільного промисловості України Ігоря Насалика у майбутньому з метою остаточного опрацювання питання постачання нафти і газу з Ірану до України», - сказав іранський дипломат.

За його словами, Іран очікує від української влади конкретних пропозицій, зокрема щодо обсягів нафти та газу, які Україна хоче закупити.

«Поки що реалізація цього питання була призупинена через тривалі новорічні свята в Україні. Все ж ми очікуємо замовлення з боку офіційних органів України щодо постачання нафти і газу з Ірану до України. Ми готові постачати у будь-якій кількості», - заявив Бехешті-Монфаред.

Крім того, наразі відбувається підготовка до візиту «у недалекому майбутньому» міністра інфраструктури Володимира Омеляна до Тегерана на запрошення його іранського колеги. За словами дипломата, після розбудови відповідної портової інфраструктури в Ірані очікується підписання 5-сторонньої угоди у сфері транспортної співпраці - з Азербайджаном, Грузією, Україною та Польщею.

Якщо домовленості у цьому напрямку будуть досягнуті, то це буде «справжнім проривом» з точки зору ефективності транспортного сполучення між двома країнами та його рентабельності, наголосив він.

На порядку денному також підготовка візиту генерального прокурора Юрія Луценка до Ірану, який має відбутися протягом наступних декількох місяців на запрошення іранської сторони.

«Попередньо планувався візит на зиму, але у зв’язку з тим, що генпрокурор занедужав, візит був відтермінований», - сказав посол.

Він також повідомив, що навесні 2018 року відбудеться візит голови іранського парламенту Алі Ларіджані до України. Також вживають заходів щодо організації візиту міністра закордонних справ ІРІ Мухаммада Джавада Заріфа в Україну. А наприкінці весни очікується чергове засідання Міжурядової українсько-іранської спільної комісії з економічного та торговельного співробітництва.