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Іспанія передасть Україні ППО та бронемобілі 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Іспанія передасть Україні ППО та бронемобілі 
Іспанія буде навчати українських військових
фото з відкритих джерел

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Іспанія підготувала для України новий пакет військової допомоги, який містить засоби ППО та броньовану техніку. Про це повідомляє El Pais.

Мадрид виділив для України повну батарею протиповітряної оборони, 20 броньованих машин та 75 палет із боєприпасами для польової артилерії. За даними міноборони Іспанії, українська сторона вже отримала бронемобілі та снаряди.

Варто зазначити, раніше іспанські ЗМІ повідомляли, що Мадрид готовий передати Україні зенітно-ракетні комплекси Shorad Aspide. Відвантаження повинні було розпочати після перемовин координаторів. 

Іспанія виділила Україні 1 тис. тонн дизельного пального вартістю приблизно €2,5 млн. Країна підготує ще 30 тис. комплектів зимової військової форми, 15,6 тис. курток, 15 тис. костюмів та кілька тисяч одиниць додаткового одягу. Амуніція прибуде в Україну вже в вересні. 

Також Іспанія буде навчати українських військових роботі зенітної батареї і проведе навчання для Повітряних сил у «країні-союзниці».

У ЗМІ зазначили, що про нову партію військової допомоги стало відомо після різких коментарів посла України в Іспанії Сергія Погорельцева. Він наголосив, що останній пакет Мадрид надавав ще у травні.

Пізніше Погорельцев подякував іспанській владі за допомогу і заявив, що найбільше Київ цікавить постачання 155-міліметрових гаубиць і 122-міліметрових мінометів. 

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Іспанія передасть Україні танки Leopard і БТР – ЗМІ.

Теги: ЗМІ зброя Іспанія

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