Міністр оборони Іспанії попередила, що Путін може знову атакувати Київ

Міністр оборони Іспанії прогнозує довгу і важку війну РФ з Україною

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес попередила українців про нову російську загрозу. Вона зазначила, що війська РФ можуть знову атакувати Київ. Про це пише видання Anadolu.

«Театр війни змінився. Але спецслужби всього світу попереджають, що атаки Путіна можуть повернутися в Київ або будь - яку іншу частину України», – зазначила глава Міноборони Іспанії.

За її словами, влада Росії «безсумнівно» використовуватиме «природний газ як зброю війни«, і закликала до «солідарності і єдності» в Європейському Союзі.

«Цей прогноз такий, що це буде довга, важка і жорстока війна, подібна війні 20-го століття, такий як перша або Друга світова війна. Зима буде суворою», – підкреслила Роблес.

Також вона вказала, що «Україна хоче купити нові сучасні танки в Іспанії та інших країнах» і Мадрид готовий навчити українських солдатів ними користуватися.

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Як повідомлялося, працівникам установ, розташованих в урядовому кварталі, рекомендують з 22 по 26 серпня працювати дистанційно з дому.