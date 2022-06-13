В Іспанію прибуло перше судно з українським зерном

Перша партія українського зерна досягла північного заходу Іспанії, використовуючи новий морський маршрут

Фінське вантажне судно Alppila з 18 тисячами тонн української кукурудзи прибуло в порт на північному заході Іспанії 13 червня. Корабель йшов за новим маршрутом через Балтійське море, щоб уникнути блокади російським флотом на Чорному морі. Як повідомили СNN у пресслужбі, судно мають розвантажити до 14 червня.

«Це перша партія українського зерна, яка досягла північного заходу Іспанії по морю, використовуючи новий морський маршрут, відкритий в Балтійському морі, щоб уникнути блокади російським флотом портів України на Чорному морі з початку війни», — йдеться в заяві групи виробників кормів для тварин під назвою Agafac.

За словами директора Agafac Бруно Біда, галицька регіональна група виробників кормів для тварин зазвичай імпортує 40% своєї кукурудзи з України в період із січня по червень кожного року, що є частиною загального обсягу в один мільйон тонн кукурудзи, який вона щорічно імпортує на корм для худоби.

«Це лише невелика кількість кукурудзи, але вона відновлює можливість імпортувати все, що тільки можливо з України», – сказав він.

Директор компанії розповів, що зерно вивезли із західної України вантажівками до Польщі та Румунії, а потім його завантажили на корабель у польському порту Свіноуйсьце в Балтійському морі.

Бід також додав, що не знає, чи надходила українська кукурудза в якісь інші іспанські порти після початку російського вторгнення в Україну наприкінці лютого.

Нагадаємо, Росія вже вивезла в Сирію близько 100 тисяч тонн зерна, викраденого в Україні від початку повномасштабної війни.

За підрахунками української влади, росіяни можуть вкрасти 3 млн тонн пшениці, яка залишилася на окупованих територіях. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та президент Туреччини Тайіп Ердоган домовилися спільно працювати над розблокуванням каналів постачання зерна з України.

Як повідомлялося, Росія готова створити прохід для експорту українського зерна, але виставила умови.

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