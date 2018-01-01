До України з візитом їде новий керівник ОБСЄ

Сьогодні відбудеться спільна прес-конференція Павла Клімкіна та Анджеліно Альфано

Міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії, голова ОБСЄ Анджеліно Альфано відвідає Україну з робочим візитом 30-31 січня. Про це повідомляє Урядовий портал. «30-31 січня 2018 року в Україні з робочим візитом перебуватиме міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії, діючий голова ОБСЄ Анджеліно



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Голова ОБСЄ Анджеліно Альфано

Сьогодні відбудеться спільна прес-конференція Павла Клімкіна та Анджеліно Альфано

Міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії, голова ОБСЄ Анджеліно Альфано відвідає Україну з робочим візитом 30-31 січня.

Про це повідомляє Урядовий портал.

«30-31 січня 2018 року в Україні з робочим візитом перебуватиме міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії, діючий голова ОБСЄ Анджеліно Альфано (Італія головує в ОБСЄ з 1 січня 2018 р.)», - йдеться у повідомленні.

Програмою візиту передбачено переговори міністрів закордонних справ України та Італії Павла Клімкіна та Анджеліно Альфано, а також участь двох міністрів у спільному українсько-італійському бізнес-форумі.

30 січня о 15:30 відбудеться спільна прес-конференція Павла Клімкіна та Анджеліно Альфано.