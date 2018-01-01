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    До України з візитом їде новий керівник ОБСЄ

    Сьогодні відбудеться спільна прес-конференція Павла Клімкіна та Анджеліно Альфано
    Міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії, голова ОБСЄ Анджеліно Альфано відвідає Україну з робочим візитом 30-31 січня. Про це повідомляє Урядовий портал. «30-31 січня 2018 року в Україні з робочим візитом перебуватиме міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії, діючий голова ОБСЄ Анджеліно
    • Сьогодні, 08:33
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    Голова ОБСЄ Анджеліно Альфано
    Голова ОБСЄ Анджеліно Альфано

    Сьогодні відбудеться спільна прес-конференція Павла Клімкіна та Анджеліно Альфано

    Міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії, голова ОБСЄ Анджеліно Альфано відвідає Україну з робочим візитом 30-31 січня.

    Про це повідомляє Урядовий портал.

    «30-31 січня 2018 року в Україні з робочим візитом перебуватиме міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії, діючий голова ОБСЄ Анджеліно Альфано (Італія головує в ОБСЄ з 1 січня 2018 р.)», - йдеться у повідомленні.

    Програмою візиту передбачено переговори міністрів закордонних справ України та Італії Павла Клімкіна та Анджеліно Альфано, а також участь двох міністрів у спільному українсько-італійському бізнес-форумі.

    30 січня о 15:30 відбудеться спільна прес-конференція Павла Клімкіна та Анджеліно Альфано.

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