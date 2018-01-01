Бойовики на Донбасі не пускають ОБСЄ до місць зберігання зброї

Бойовики спілкувалися з представниками ОБСЄ зі знятою з запобіжників зброєю

Бойовики «ЛНР» не пускали спостерігачів спеціальної моніторінгововой місії ОБСЄ до місця постійного місця зберігання важкого озброєння протягом деякого часу. Про це повідомили у прес-службі місії. [READ_MORE] «Біля постійного місця зберігання важкого озброєння озброєний член так званої ЛНР повідомив патрулю місії, що він



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Бойовики спілкувалися з представниками ОБСЄ зі знятою з запобіжників зброєю

Бойовики «ЛНР» не пускали спостерігачів спеціальної моніторінгововой місії ОБСЄ до місця постійного місця зберігання важкого озброєння протягом деякого часу. Про це повідомили у прес-службі місії.

«Біля постійного місця зберігання важкого озброєння озброєний член так званої ЛНР повідомив патрулю місії, що він отримав розпорядження нікого не пропускати на територію даного об’єкта. Після того, як він завершив розмову по телефону, він ще раз підтвердив, що йому не дозволено пропускати спостерігачів до місця зберігання озброєння«, — відзначили в прес-службі.

За даними ОБСЄ, з другої спроби, після того як спостерігачі зв’язалися з іншими бойовиками, їх пропустили на територію даного об’єкта.

«На південний схід від Саханки два члена «ДНР» в одязі військового типу підійшли до патруля місії, при цьому їх автомати були зняті з запобіжників. Записавши номерні знаки автомобілів СММ, а також ім’я та прізвище старшого патруля, вони зажадали, щоб спостерігачі покинули даний район«, — уточнили в прес-службі.

Бойовики заборонили лікарям і медсестрам надавати інформацію про постраждалих в лікарнях тимчасово окупованого Луганська.





