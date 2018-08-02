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    Італійські ЗМІ повідомили подробиці про вербувальників бойовиків на Донбасі

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    Зліва - Антоніо Катальдо. Він мав досвід війни в Лівії - Італійські ЗМІ повідомили подробиці про вербувальників бойовиків на Донбасі
    Фото: lastampa.it
    Зліва - Антоніо Катальдо. Він мав досвід війни в Лівії

    Розслідування генуезької прокуратури стосується загалом 15 осіб

    Італійські карабінери ідентифікували вербувальників найманців для участі у бойових діях проти української армії на Донбасі як прибічників ультраправих організацій, і зокрема «Ліги» - однієї з керівних нині партій в Італії.

    Про це пише італійське видання La Stampa.

    Розслідування генуезької прокуратури стосується загалом 15 осіб. Правоохоронцям вдалося арештувати трьох вербувальників, у двох з яких громадянство Албанії та Молдови.

    Щодо ще трьох людей, які, швидше за все, на даний час перебувають на Донбасі, був застосований заочний арешт.

    Правоохоронці за постами у соцмережі Андреа Пальмері, одного з колишніх активістів ультраправої організації «Бульдоги», з’ясували, що він займається вербуванням і фінансуванням проросійських найманців у зоні конфлікту на сході України. Пальмері і зараз, ймовірно, перебуває в Росії або на Донбасі.

    Другий - колишній солдат, 34-річний Антоніо Катальдо. Він мав досвід війни в Лівії, де він був викрадений і звільнений у 2008 році, навчався в Росії та пройшов курси на Панамі.

    У списку підозрюваних також Габріеле Каругаті, колишній охоронець торгового центру, син лідера «Ліги» в муніципалітеті Кайрате: у соцмережі  Facebook він пише, що мешкає у Донецьку, та демонструє фото у камуфляжі.

    Серед підозрюваних рекрутерів - заарештований Владімір Вербічі та жінка російського походження з молдовськими паспортами. Ще один затриманий - громадянин Албанії.

    Нагадаємо, у посольстві України в Італії повідомили, що в ніч на 1 серпня правоохоронними органами Італії було викрито організовану злочинну групу, яка займалася вербуванням та фінансуванням осіб для участі у бойових діях на Донбасі на боці проросійських сил.

    Джерело: Еспресо ТВ

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