В Італії затримали банду вербувальників бойовиків на Донбас



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Італійські карабінери затримали шістьох осіб за підозрою у вербуванні людей для участі у бойових діях на території України на боці бойовиків

Посольство та Генеральне консульство України в Мілані тримають справу на особливому контролі

В ніч на 1 серпня ц. р. правоохоронними органами Італії було викрито організовану злочинну групу, яка займалася вербуванням та фінансуванням осіб для участі у бойових діях на Донбасі на боці проросійських сил. Про це повідомляє посольство України в Італії.

Відповідну кримінальну справу було відкрито у зв'язку із надісланою посольством України в Італії інформацією про участь італійців у війні на Донбасі.

Всього по цій справі, яку розслідує прокуратура м. Генуя, проходять у якості підозрюваних 15 осіб, з яких 6 було заарештовано цієї ночі у м. Мілан, а також на території провінцій м. Парма та м. Авелліно. Всі вони затримані за звинуваченнями у рекрутингу та участі у військовому конфлікті за кордоном.

Посольство та Генеральне консульство України в Мілані тримають справу на особливому контролі.

В правоохоронних органах Італії також розповіли про затримання.

«У середу італійські карабінери затримали у Мілані, Авелліно та Пармі шістьох осіб за звинуваченням у вербуванні найманців для участі в бойових діях на боці проросійських сепаратистів в Україні», - йдеться у повідомленні.

За словами співрозмовників, розслідування розпочалося два роки тому, коли в районі Ла-Спеції, що на півночі Італії, були виявлені пронацистські графіті, які привели до викриття вербувальної мережі під імовірним керівництвом ультраправих «скінхедів». У цій мережі шукали найманців для участі у бойових діях проти української армії на Донбасі.