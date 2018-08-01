В Італії затримали банду вербувальників бойовиків на Донбас
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Посольство та Генеральне консульство України в Мілані тримають справу на особливому контролі
В ніч на 1 серпня ц. р. правоохоронними органами Італії було викрито організовану злочинну групу, яка займалася вербуванням та фінансуванням осіб для участі у бойових діях на Донбасі на боці проросійських сил. Про це повідомляє посольство України в Італії.
Відповідну кримінальну справу було відкрито у зв'язку із надісланою посольством України в Італії інформацією про участь італійців у війні на Донбасі.
Всього по цій справі, яку розслідує прокуратура м. Генуя, проходять у якості підозрюваних 15 осіб, з яких 6 було заарештовано цієї ночі у м. Мілан, а також на території провінцій м. Парма та м. Авелліно. Всі вони затримані за звинуваченнями у рекрутингу та участі у військовому конфлікті за кордоном.
Посольство та Генеральне консульство України в Мілані тримають справу на особливому контролі.
В правоохоронних органах Італії також розповіли про затримання.
«У середу італійські карабінери затримали у Мілані, Авелліно та Пармі шістьох осіб за звинуваченням у вербуванні найманців для участі в бойових діях на боці проросійських сепаратистів в Україні», - йдеться у повідомленні.
За словами співрозмовників, розслідування розпочалося два роки тому, коли в районі Ла-Спеції, що на півночі Італії, були виявлені пронацистські графіті, які привели до викриття вербувальної мережі під імовірним керівництвом ультраправих «скінхедів». У цій мережі шукали найманців для участі у бойових діях проти української армії на Донбасі.