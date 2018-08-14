  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Італійський лоукостер скасував рейси з аеропорту «Львів»

    • Розсилка
    Італійський лоукостер скасував рейси з аеропорту «Львів»

    В аеропорту заявили, що про причину скасувань авіакомпанія не повідомила

    У вівторок, 14 серпня, у міжнародному аеропорту «Львів» скасували два рейси авіакомпанії Ernest від Неаполя до Львова і зі Львова до Неаполя.

    Про це повідомляється на сторінці аеропорту в соцмережі Facebook.

    Зазначається, що скасовані рейси на 14 серпня ERN277 Неаполь-Львів о 21:45 та ERN578 Львів-Неаполь о 16:45.

    «Причину авіакомпанія не повідомила. Пасажирів буде поінформовано», - заявили в аеропорту.

    Нагадаємо,  8 серпня італійський лоукостер Ernest затримував в аеропорту «Львів» рейси Венеція-Львів-Венеція і Львів-Рим-Львів.

    Раніше повідомлялося, що авіакомпанія YanAir 3 серпня на понад 12 годин затримала виліт українських туристів з Києва до Тбілісі. При цьому після відправки літак до Грузії прибув без багажу.

    Читайте також
    Львів Італія літак авіаперевезення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ