Італійський лоукостер скасував рейси з аеропорту «Львів»



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В аеропорту заявили, що про причину скасувань авіакомпанія не повідомила

У вівторок, 14 серпня, у міжнародному аеропорту «Львів» скасували два рейси авіакомпанії Ernest від Неаполя до Львова і зі Львова до Неаполя.

Про це повідомляється на сторінці аеропорту в соцмережі Facebook.

Зазначається, що скасовані рейси на 14 серпня ERN277 Неаполь-Львів о 21:45 та ERN578 Львів-Неаполь о 16:45.

«Причину авіакомпанія не повідомила. Пасажирів буде поінформовано», - заявили в аеропорту.

Нагадаємо, 8 серпня італійський лоукостер Ernest затримував в аеропорту «Львів» рейси Венеція-Львів-Венеція і Львів-Рим-Львів.

Раніше повідомлялося, що авіакомпанія YanAir 3 серпня на понад 12 годин затримала виліт українських туристів з Києва до Тбілісі. При цьому після відправки літак до Грузії прибув без багажу.