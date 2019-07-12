Італійський прокурор у справі Марківа заявив, що його здивувала суворість вироку



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12 липня суд в італійській Павії засудив нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років позбавлення волі

Прокурор Андреа Дзанончеллі просив суд дати Марківу 17 років ув’язнення, попри те, що кримінальний кодекс передбачає 24 роки позбавлення волі

Прокурор у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа, засудженого в Італії до 24 років ув’язнення, заявляє, що здивований таким суворим вироком суду.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Прокурор Андреа Дзанончеллі у травні просив суд дати Марківу 17 років ув’язнення, попри те, що кримінальний кодекс передбачає 24 роки позбавлення волі. Він мотивував своє рішення пом’якшувальними обставинами (Марків не мав судимості, і мав хорошу поведінку під час процесу – ред.).

Натомість суд відкинув пом’якшувальні обставини і вирішив, що Марків відігравав «провідну роль» в убивстві італійського репортера.

Сам Марків вирок не коментував, а після його оголошення вигукнув: «Слава Україні», на що близько сотня українців, присутня в залі суду, відповіла: «Героям слава».

Коли Марківа вивели з зали суду, до нього пропустити його матір Оксану Максимчук. Після розмови з сином вона заявила, що він тримається бадьоро і налаштований на оскарження справи.

Адвокатові Марківа Раффаеле Делла Валле стало зле на засіданні, до нього приїхала «швидка». Після надання допомоги він заявив, що це для нього вердикт, щоб емігрувати з Італії. Захисник наголосив, що не згоден із рішенням, назвав його нелогічним і наголосив, що адвокати будуть звертатися в апеляційний суд.

Він висловив сподівання, що на апеляції в справі буде інший, «компетентніший суддя».

«Вердикт суду присяжних у Павії є політичним і викликає зневіру в італійському правосудді. Без надії, я таки продовжуючи йти далі. Готуємо апеляцію на несправедливе рішення суду. Якби на місці Віталія був американський чи російський солдат, він був би виправданим. Це вперше в Італії, коли засудили іноземного солдата, який воював за кордоном», – сказав Раффаелле Делла Валле.

Нагадаємо, сьогодні італійський суд засудив нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років ув’язнення.

Два роки 29-річний нацгвардієць Віталій Марків перебуває під вартою у в’язниці в Італії. 30 червня 2017 року італійські правоохоронці арештували його в аеропорту Болоньї, коли він із дружиною приїхав у відпустку до своєї матері — вона живе в області Марке.

Україна заперечує причетність бійця Національної гвардії до смерті італійського репортера Андреа Роккеллі та його російського перекладача Андрія Миронова, які загинули 24 травня 2014 року поблизу Слов’янська, окупованого тоді проросійськими силами.

Крім того, сьогодні глава МВС Арсен Аваков заявив, що у загибелі репортера Рокеллі винна Росія, яка напала на Україну.

Як повідомлялось, адвокат нацгвардійця Віталія Марківа готує апеляцію на вирок італійського суду, а Міністерство закордонних справ і надалі забезпечуватиме консульсько-правовий супровід українського бійця.