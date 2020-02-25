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    Італію сколихнув потужний землетрус: відео

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    Італію сколихнув потужний землетрус: відео

    Епіцентр землетрусу залягав на глибині 10 км і був розташований поруч із Ренде

    Італію 24 лютого сколихнув потужний землетрус, мешканці в паніці.

    Землетрус магнітудою 4,4 бали трапився в італійській комуні Козенца (регіон Калабрія).

    Епіцентр землетрусу залягав на глибині 10 км і був розташований поруч із Ренде. Багато людей, що перебували вдома або в комерційних установах, кинулися на вулицю, побоюючись наслідків лиха.

    У деяких супермаркетах виставлені товари впали з полиць.

    Інформації про постраждалих не надходило.

    Відзначимо, що Калабрія є регіоном із найвищим сейсмічним ризиком в Італії. Землетруси магнітудою до 4,6 там траплялися і раніше.

    Італія Twitter землетрус
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