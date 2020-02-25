Італію сколихнув потужний землетрус: відео
Епіцентр землетрусу залягав на глибині 10 км і був розташований поруч із РендеІталію 24 лютого сколихнув потужний землетрус, мешканці в паніці.
Землетрус магнітудою 4,4 бали трапився в італійській комуні Козенца (регіон Калабрія).
Епіцентр землетрусу залягав на глибині 10 км і був розташований поруч із Ренде. Багато людей, що перебували вдома або в комерційних установах, кинулися на вулицю, побоюючись наслідків лиха.
У деяких супермаркетах виставлені товари впали з полиць.
Інформації про постраждалих не надходило.
danni all'università #rende #cosenza #terremoto #unical https://t.co/HLVa4dZOEL— Sinista Giorgio (@GiorgioSinista) February 24, 2020
Un supermercato di Cosenza dopo il #Terremoto pic.twitter.com/vku0ouwU6Y— ˝21st century girlShadowLikeMe⁷ (@is4ur41) February 24, 2020
Відзначимо, що Калабрія є регіоном із найвищим сейсмічним ризиком в Італії. Землетруси магнітудою до 4,6 там траплялися і раніше.