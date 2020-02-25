Італію сколихнув потужний землетрус: відео



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Епіцентр землетрусу залягав на глибині 10 км і був розташований поруч із Ренде

Італію 24 лютого сколихнув потужний землетрус, мешканці в паніці.

Землетрус магнітудою 4,4 бали трапився в італійській комуні Козенца (регіон Калабрія).

Епіцентр землетрусу залягав на глибині 10 км і був розташований поруч із Ренде. Багато людей, що перебували вдома або в комерційних установах, кинулися на вулицю, побоюючись наслідків лиха.

У деяких супермаркетах виставлені товари впали з полиць.

Інформації про постраждалих не надходило.

Un supermercato di Cosenza dopo il #Terremoto pic.twitter.com/vku0ouwU6Y — ˝21st century girlShadowLikeMe⁷ (@is4ur41) February 24, 2020

Відзначимо, що Калабрія є регіоном із найвищим сейсмічним ризиком в Італії. Землетруси магнітудою до 4,6 там траплялися і раніше.