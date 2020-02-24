В Італії зафіксовано сьому смерть від коронавірусу



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В Італії від коронавірусу померла ще одна людина

Помер 62-річний чоловік в італійському місті Комо

Влада Італії підтвердила ще одну смерть від коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє італійське агентство ANSA.

Повідомляється, що помер 62-річний італієць у лікарні Сант-Анна в італійському місті Комо. Сюди він був переведений на вихідних з лікарні Сант-Анджело-Лодіджано, яка знаходиться в регіоні Ломбардія, де раніше зафіксували різкий спалах захворювань.

Також зазначається, що померлий мав ряд важливих хронічних захворювань у минулому.

23 лютого його стан різко погіршився, і медпрацівники Сант-Анни були змушені перевести його з відділення інфекційних захворювань в реанімацію, де згодом він помер.

Нагадаємо, станом на 19:00 24 лютого, коронавірусом в Італії заразилися 229 осіб: 172 в регіоні Ломбардія, 32 - Венето, решта - в Емілії Романія, П'ємонті і Лаціо, а також - в місті Рим. Українців серед них немає.

Зазначимо, що Україна отримала від ВООЗ тести на коронавірус Covid-19.

Також у МОЗ повідомили, коли оприлюднять результати тестів евакуйованих з Китаю.

До слова, Міністерство охорони здоров'я Румунії оголосило про кілька заходів із запобігання зараженню новим коронавірусом. Усі румуни, які повертаються в країну з Північної Італії, де карантин на коронавірус, будуть ізольовані на 14 днів.

Нагадаємо, українські прикордонники вимірюватимуть температуру людей, які прибуватимуть з Італії, де за останніми даними зафіксували вже 5 смертей від коронавірусу і понад 200 інфікованих.

Станом на 24 лютого кількість загиблих у Китаї від нового коронавірусу Covid-19 зросла до 2592 осіб. За даними Національної комісії охорони здоров’я, за добу на материковому Китаї померло 150 осіб. Комісія також підтвердила загалом 409 нових випадків зараження в Китаї.

Зазначимо, Італія стала епіцентром коронавірусу в Європі: міста на карантині, скасовано масові заходи. У країні було зафіксовано п'яту смерть від коронавірусу.

Як стало відомо в неділю, італійська влада вирішила скасувати два дні проведення Венеціанського карнавалу в понеділок і вівторок.

Знаменитий міланський театр «Ла Скала» в неділю оголосив, що призупиняє роботу через поширення коронавірусу - як запобіжний захід.

Також Австрія призупиняла залізничне сполучення з Італією через перевал Бреннер через спалах коронавірусу, щоправда, за кілька годин зняла заборону на рух пасажирських поїздів.

Влада Євросоюзу закликає громадян не панікувати. Комісар ЄС з питань економіки і фінансів Паоло Джентілоні, перебуваючи на зустрічі фінансових лідерів Великої двадцятки в Саудівській Аравії, повідомив журналістам: «Євросоюз повністю довіряє владі Італії і рішенням, які вона ухвалює. Ми теж стурбовані можливим поширенням вірусу, але немає необхідності панікувати».