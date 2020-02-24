Коронавірус в Італії: консульство у Мілані призупиняє прийом громадян і видачу документів



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Спалах коронавірусу Covid-2019 дістався півночі Італії

МЗС закликало українських туристів утриматися від подорожей до італійських провінцій

Генеральне консульство України в Мілані повідомляє, що з 25 лютого тимчасово зупиняє прийом громадян і видачу документів у зв'язку із спалахом коронавірусу Covid-2019 на півночі Італії.

«Враховуючи активне поширення на території Ломбардії коронавірусу 2019-nCov, відповідно до розпорядження президента Ломбардії А.Фонтани і міністра охорони здоров’я Італії Р.Сперанца про введення превентивних заходів, у т.ч. «припинення роботи офісів з прийому громадян, за виключенням надання першочергових послуг» Генеральне консульство України в Мілані, за погодженням з МЗС України, з 25 лютого ц.р. призупиняє прийом громадян та видачу документів», – йдеться в повідомленні генконсульства у соцмережах.

Прийом громадян обіцяють відновити після отримання відповідних рекомендацій від регіональних органів влади Ломбардії.

У разі виникнення надзвичайної ситуації (втрата документів, підтверджена необхідність термінового виїзду в Україну, смерть родича, дорожньо-транспортна пригода, арешт) у консульстві просять звертатися на гарячу лінію +39 348 725 4038 або на електронну пошту [email protected]

Раніше Міністерство закордонних справ України закликало українських туристів утриматися від подорожей до італійських провінцій, де виявлено спалах коронавірусу Covid-19.

Йдеться про італійські регіони Ломбардія, Венето, Емілія Романья та П’ємонт.

Зазначимо, що Україна отримала від ВООЗ тести на коронавірус Covid-19.

Також у МОЗ повідомили, коли оприлюднять результати тестів евакуйованих з Китаю.

До слова, Міністерство охорони здоров'я Румунії оголосило про кілька заходів із запобігання зараженню новим коронавірусом. Усі румуни, які повертаються в країну з Північної Італії, де карантин на коронавірус, будуть ізольовані на 14 днів.

Нагадаємо, українські прикордонники вимірюватимуть температуру людей, які прибуватимуть з Італії, де за останніми даними зафіксували вже 5 смертей від коронавірусу і понад 200 інфікованих.

Станом на 24 лютого кількість загиблих у Китаї від нового коронавірусу Covid-19 зросла до 2592 осіб. За даними Національної комісії охорони здоров’я, за добу на материковому Китаї померло 150 осіб. Комісія також підтвердила загалом 409 нових випадків зараження в Китаї.

Зазначимо, Італія стала епіцентром коронавірусу в Європі: міста на карантині, скасовано масові заходи. У країні було зафіксовано п'яту смерть від коронавірусу.

Як стало відомо в неділю, італійська влада вирішила скасувати два дні проведення Венеціанського карнавалу в понеділок і вівторок.

Знаменитий міланський театр «Ла Скала» в неділю оголосив, що призупиняє роботу через поширення коронавірусу - як запобіжний захід.

Також Австрія призупиняла залізничне сполучення з Італією через перевал Бреннер через спалах коронавірусу, щоправда, за кілька годин зняла заборону на рух пасажирських поїздів.

Влада Євросоюзу закликає громадян не панікувати. Комісар ЄС з питань економіки і фінансів Паоло Джентілоні, перебуваючи на зустрічі фінансових лідерів Великої двадцятки в Саудівській Аравії, повідомив журналістам: «Євросоюз повністю довіряє владі Італії і рішенням, які вона ухвалює. Ми теж стурбовані можливим поширенням вірусу, але немає необхідності панікувати».