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    У світі

    В Австрії на кордоні зупинятимуть для перевірки людей з підозрою на коронавірус

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    В Австрії на кордоні людей з підозрою на коронавірус зупинятимуть для перевірки - В Австрії на кордоні зупинятимуть для перевірки людей з підозрою на коронавірус
    В Австрії на кордоні людей з підозрою на коронавірус зупинятимуть для перевірки

    В Австрії не зафіксовано жодного випадку захворювання на коронавірус

    В Австрії заявили, що зупинятимуть осіб з підозрою на зараження коронавірусом і перевірятимуть перд тим, як перетнути свій кордон.

    Про це заявив канцлер Австрії Себастіан Курц, повідомляє The Guardian.

    В Австрії ще не зафіксовані випадки захворювання на коронавірус, але країна вкрай насторожено діє з огляду на те, що у сусідній Італії - найбільшої в Європі спалах вірусу.

    «Що стосується кордонів і транскордонного руху, ми будемо додатково посилювати системи оповіщення з нашими сусідами, і ми негайно накажемо зупинити людину, яка може бути ймовірним носієм захворювання, якщо у нас буде підозра», - сказав Курц.

    Зазначимо, що сьогодні ввечері на Закарпатті терміново госпіталізують хворого на ГРВІ, який контактував з китайцем.

    Як вже відомо, Україна отримала від ВООЗ тести на коронавірус Covid-19.

    Також у МОЗ повідомили, коли оприлюднять результати тестів евакуйованих з Китаю.

    До слова, Міністерство охорони здоров'я Румунії оголосило про кілька заходів із запобігання зараженню новим коронавірусом. Усі румуни, які повертаються в країну з Північної Італії, де карантин на коронавірус, будуть ізольовані на 14 днів

    Нагадаємо, українські прикордонники вимірюватимуть температуру людей, які прибуватимуть з Італії, де за останніми даними зафіксували вже 5 смертей від коронавірусу і понад 200 інфікованих.

    Станом на 24 лютого кількість загиблих у Китаї від нового коронавірусу Covid-19 зросла до 2592 осіб. За даними Національної комісії охорони здоров’я, за добу на материковому Китаї померло 150 осіб. Комісія також підтвердила загалом 409 нових випадків зараження в Китаї.

    Зазначимо, Італія стала епіцентром коронавірусу в Європі: міста на карантині, скасовано масові заходи. У країні було зафіксовано п'яту смерть від коронавірусу.

    Як стало відомо в неділю, італійська влада вирішила скасувати два дні проведення Венеціанського карнавалу в понеділок і вівторок.

    Знаменитий міланський театр «Ла Скала» в неділю оголосив, що призупиняє роботу через поширення коронавірусу - як запобіжний захід.

    Також Австрія призупиняла залізничне сполучення з Італією через перевал Бреннер через спалах коронавірусу, щоправда, за кілька годин зняла заборону на рух пасажирських поїздів.

    Влада Євросоюзу закликає громадян не панікувати. Комісар ЄС з питань економіки і фінансів Паоло Джентілоні, перебуваючи на зустрічі фінансових лідерів Великої двадцятки в Саудівській Аравії, повідомив журналістам: «Євросоюз повністю довіряє владі Італії і рішенням, які вона ухвалює. Ми теж стурбовані можливим поширенням вірусу, але немає необхідності панікувати».

     Читайте також: Коронавірус в Італії. В Україні лише тепер згадали, що знищили санепідемстанції
    Австрія прикордонники ЄС Італія смерть Україна карантин кордон влада Себастіан Курц ВООЗ
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