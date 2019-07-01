Із 1 липня ціни на газ знизилися



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«Нафтогаз» пропонує газ за ціною 5017 - 5606 грн за 1 тис. куб. м

НАК «Нафтогаз України» знизила ціни на природний газ для промислових споживачів з 1 липня 2019 року. Про це повідомляє пресслужба компанії.

За інформацією прес-служби, «Нафтогаз» пропонує газ за ціною 5017 - 5606 грн за 1 тис. куб. м (без ПДВ і витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами). У порівнянні з цінами на червень 2019 року, в липні ціни знижені на 12,7-13,5%.

Відзначимо, «Нафтогаз» поки не оприлюднив нову ціну на липень на газ для населення та інших споживачів за ПСО. Проте згідно з постановою Кабінету міністрів України №485 від 5 червня 2019 року, ціна швидше за все буде знижена. Попередньо глава «Нафтогазу» Андрій Коболєв називав ціну 5803 грн за 1 тис. куб. м (без ПДВ, транспортування і розподілу).

Нагадаємо, в червні «Нафтогаз» після ухвалення постанови Кабміну знизив ціну природного газу для потреб населення та інших споживачів за ПСО на червень 11,8% до 5553,89 грн за 1 тис. куб. м.

Зазначимо, ціни на природний газ на європейському ринку знизилися до мінімального рівня з 2006 року через високі запаси завдяки теплій зимі і збільшенню пропозиції з США та з території Росії.

Також нагадаємо, Коболєв заявив, що у серпні поточного року НАК «Нафтогаз України» може призупинити імпорт природного газу для його закачування в підземні сховища (ПСГ), якщо не буде вирішене питання з фінансуванням.

Раніше повідомлялося, що Європейський банк реконструкції і розвитку може надати НАК «Нафтогаз України» 60 мільйонів євро для фінансування закупівліприродного газу по імпорту.







